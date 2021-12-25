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內幕／北部公投結果藍勝　2022可望收復台北、基隆、桃園

▲四大公投投票結果，可作為明年2022年大選的評估。（圖／資料照片 ）
▲四大公投投票結果，可作為明年2022年大選的評估。（圖／資料照片 ）

記者余祥／台北報導

2021-12-25 15:00:00

國民黨公投慘敗，四案全數不同意票大於同意票，與國民黨內部以及各媒體在選前所做的民調有所落差，遭質疑沒催出藍營基本盤。但國民黨務人士駁斥這種說法，他以數據為例，民進黨的基本盤為3成到3成5之間，只催出21％的公投票，而國民黨基本盤在2成到2成5間，催出20%，因此國民黨的投票轉換率其實是優於民進黨的，主因還是在公投藍綠對決的情況下，藍營基本盤不如綠營，再加上藍營縣市長沒有發揮功效，導致結果不如預期。

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國民黨人士指出，國民黨原先的評估就是「反萊豬」與「公投綁大選」同意大於不同意，「珍愛藻礁」則是膠著，「重啟核四」則是危險、應該不會過；從公投結果來看，完全反映出藍綠基本盤歸隊，民進黨的基本盤約在3成到3成5之間，但只催出21%，國民黨的基本盤則是2成到2成5間，藍營催出了20％，中間只差了1個百分點，可見民進黨動用執政資源跟全黨之力，但是投票的轉換率並沒有國民黨好。

只是，該人士說，無論是同意票與不同意票落差最多的「公投綁大選」，或是落差最小的「重啟核四」，差距都在1％之中，只要國民黨的執政縣市長都站出來相挺，這並非是無法跨越的距離，應該是很好跨過，有機會可以四個都通過。

該人士認為，公投結果與民調落差，主因就是國民黨基本盤萎縮，不如民進黨，外加縣市長沒有全力相挺所致。

面對即將到來的2022年地方選戰，藍營人士認為，公投結果可以作為2022年選情的參考。

「國民黨沒有樂觀的空間，但也沒有悲觀的權利」，該人士說，從公投結果來看，苗栗以北縣市多數都是同意票大於不同意票，其中更不乏民進黨執政的桃園市以及基隆市，這代表著政治板塊的移動，對民進黨而言，是重大的警訊。

該人士強調，這也代表，只要國民黨2022年能夠團結，除固守原有的新竹、苗栗外，更有望收復基隆、桃園、台北失土。

在基隆方面，前立委謝國樑代表國民黨參選是呼之欲出，謝國樑的形象好，且自宣布參選以來，屢屢提出重大政策，這一次公投同意票又大於不同意票，因此對基隆的選情樂觀。

至於桃園市部分，民進黨苦無沒有桃園市長鄭文燦的接班人，國民黨雖然目前對於人選還沒整合完成，但只要找青埔、龍潭、桃園市等外來人口多的城市，所青睞的人選，再加上綿密的在地組織，相信有機會收復失土。

藍營人士說，只要國民黨固守好既有執政縣市，並收復基隆、桃園、台北，黨主席朱立倫在競選黨魁時喊出六都過半就能兌現，國民黨離重返執政也又更近了一步。

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