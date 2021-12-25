內幕／北部公投結果藍勝　2022可望收復台北、基隆、桃園

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只是，該人士說，無論是同意票與不同意票落差最多的「公投綁大選」，或是落差最小的「重啟核四」，差距都在1％之中，只要國民黨的執政縣市長都站出來相挺，這並非是無法跨越的距離，應該是很好跨過，有機會可以四個都通過。
該人士認為，公投結果與民調落差，主因就是國民黨基本盤萎縮，不如民進黨，外加縣市長沒有全力相挺所致。
面對即將到來的2022年地方選戰，藍營人士認為，公投結果可以作為2022年選情的參考。
「國民黨沒有樂觀的空間，但也沒有悲觀的權利」，該人士說，從公投結果來看，苗栗以北縣市多數都是同意票大於不同意票，其中更不乏民進黨執政的桃園市以及基隆市，這代表著政治板塊的移動，對民進黨而言，是重大的警訊。
該人士強調，這也代表，只要國民黨2022年能夠團結，除固守原有的新竹、苗栗外，更有望收復基隆、桃園、台北失土。
在基隆方面，前立委謝國樑代表國民黨參選是呼之欲出，謝國樑的形象好，且自宣布參選以來，屢屢提出重大政策，這一次公投同意票又大於不同意票，因此對基隆的選情樂觀。
至於桃園市部分，民進黨苦無沒有桃園市長鄭文燦的接班人，國民黨雖然目前對於人選還沒整合完成，但只要找青埔、龍潭、桃園市等外來人口多的城市，所青睞的人選，再加上綿密的在地組織，相信有機會收復失土。
藍營人士說，只要國民黨固守好既有執政縣市，並收復基隆、桃園、台北，黨主席朱立倫在競選黨魁時喊出六都過半就能兌現，國民黨離重返執政也又更近了一步。