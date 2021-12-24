核心客群出逃！中國電池龍頭股價爆跌 市值蒸發6000億
中國車用電池大廠寧德時代12月以來股價持續走弱，今（24）日在盤中一度暴跌9.5%，相當於市值蒸發1376.86億人民幣（約6077.46億台幣）。市場普遍認為，寧德時代作為行情大熱的概念股，股價走勢呈疲軟狀態，顯示投資人在年底逢高出場。中國科技網媒《36氪》在此時發布一篇名為「寧德時代：萬億電池帝國的裂縫」的文章指出，寧德時代在業界的龍頭地位受到挑戰，未來發展危機四伏。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-24 20:22:40
寧德時代股價在12月3日創下692元人民幣新高，之後不斷下跌，周五盤中重挫9.5%，最後收跌7%，連帶使得鋰電池概念股大幅下挫。據了解，寧德時代近來交易頻繁，股價大幅波動，專家表示，新能源概念股2021年以來漲幅驚人，很有可能是年底到了，市場資金因「恐高症」獲利了結。
不過，中國科技網媒《36氪》專文爆料稱，寧德時代創辦人曾毓群曾在總部大樓與小鵬汽車董事長何小鵬發生激烈爭執，原因是何小鵬打算引入新的主力電池供應商，這會削減寧德時代的供貨份額。更重要的是，小鵬汽車增加的主力供應商是中創新航（原名：中航鋰電），此前中創新航已取代寧德時代，成為廣汽新能源車的主要供應商，如果再與小鵬汽車合作，將嚴重挑戰寧德時代的龍頭地位。關鍵在於，搶食寧德時代訂單的電池公司不只一家，它們都在撼動這家公司的主要客群，包括特斯拉、蔚來汽、小鵬汽車，以及與寧德時代長期合作的寶馬。
目前特斯拉與比亞迪的合作傳聞幾乎就剩官宣，小鵬汽車則是與中創新航及韓國SKI進行合作，寶馬則是引進億緯鋰能。文章指出，這場核心客戶的集體「出逃」，已經在寧德時代萬億電池帝國的版圖上撬開了一道裂縫。