《黃金歲月》開聖誕趴！陳仙梅抽中陳美鳳大禮尖叫

民視八點檔《黃金歲月》演員群陳美鳳、陳仙梅、洪都拉斯、王中平等人，平安夜在攝影棚舉行交換禮物趴，劇組特別準備許多美食慰勞大家。陳美鳳很興奮要玩交換禮物，特別找了實用的棒球帽當交換禮物，而陳仙梅表示自己平常幫小孩張羅聖誕禮物，都忘記大人們需要的禮物，最後跑去買很實用的沐浴組合，得知大家的禮物都很有創意，她苦笑說：「我是不是很沒有創意。」

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▲陳美鳳聖誕趴抽中卸妝品，直說好實用。（圖／民視提供）

▲民視在後台準備豐富食物，慰勞《黃金歲月》辛苦的演員們。（圖／民視提供）

聖誕夜劇組人員一起過，工作之餘不忘休閒，劇組還安排交換禮物讓大家有個難忘的聖誕夜。第一位抽禮物的是導演余蒨蒨，她一把抽中工作人員準備的一箱牛奶花生跟暖暖包，笑說「我是幸運兒，這禮物還有卡片，代表月月都有好事發生」。而第二位抽的是陳美鳳，一把就抽中潘柏希準備的卸妝產品，她說潘柏希很貼心，這個禮物男女都適用！而陳仙梅抽中陳美鳳準備的粉紅色棒球帽，開心到尖叫出來，她說真的太幸運，陳美鳳則說幸好是陳仙梅抽到，不然如果是洪都拉斯抽中，她其實還有準備男生的漁夫帽可以交換，讓大家直誇讚陳美鳳果然周到。

洪都拉斯看到大家準備精心又有寓意的禮物，直誇真的很讚，每個禮物都大家精心準備，看到大家拆禮物的時候，尖叫聲感覺要把屋頂都掀了，他說還好王彩樺還在拍外景，不然棚內屋頂一定會被喊到破洞。《黃金歲月》劇情快轉到5年後，也讓劇情更為高潮迭起，收視率也節節高升，觀眾期待的西餐廳故事，陳美鳳透露這部分觀眾一定要好好期待，一定有good show等著大家。