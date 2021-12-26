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亞東紀念醫院在胸腔內科暨肺癌團隊召集人張晟瑜主任的帶領下，於肺癌的治療上，結合分子免疫治療與最新的細胞免疫治療，期望能全面啟動患者全身的免疫系統，增強整體免疫力，減緩化療的副作用，提升醫療品質；亞東紀念醫院採行多科團隊方式進行治療，將每個肺癌病患於治療前先行團隊討論，能給予病患更多面向的協助。
胸腔內科暨肺癌團隊召集人張晟瑜主任表示，因精準醫療的發展，肺癌的治療朝向個人化的醫療，團隊針對不同的性別、種族、抽菸與否為考量因素，將切片的組織進行基因檢測，再提出適合病人的治療方式，以提升晚期肺癌的存活時間。
免疫細胞治療 控制肺癌有望
近年免疫療法也為肺癌治療帶來更多希望，若能妥善運用免疫治療中的「分子免疫治療」與「細胞免疫治療」兩種治療方式，並結合併用化療藥物、標靶藥物或放射治療，將能更有效的控制肺癌。張晟瑜主任說明，免疫細胞治療大多針對癌細胞進行攻擊，是相當精準的療法，且長期病情控制率亦維持在一半以上，同時不會有化療常見的掉髮、嘔吐、體重減輕等副作用，亦可全面增強免疫力，有助提升病人的生活品質。
醫病共享決策 保有良好生活品質
張晟瑜主任強調，除了在治療方法上近不斷進行突破外，也根據病患的身體狀況，檢測的結果與治療的選擇，採用醫病共享決策與以病患為中心的價值為準則，與病患相互溝通和討論，並尊重雙方的選擇，以期能減少副作用並保持良好的生活品質為治療目標。
資料來源：健康醫療網 肺癌治療新契機 「免疫療法」有效控制
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