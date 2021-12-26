滷肉怎麼做最頂？老饕推薦「絕讚上色法」：看著就餓

說到在台灣生活一定吃過的家常菜，滷肉必定榜上有名，而滷肉除了味道好、氣味香，顏色怎麼滷得好看也是眾多家庭執勺者的煩惱，就有名網友說明自家阿嬤極愛滷肉，可怎麼樣都無法滷出她心目中的顏色與味道，於是上網詢問秘訣，引來眾多善於做菜的老饕回應。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 11:15:22
原PO於臉書社團《家常菜》中發文，表示自家阿嬤非常喜歡吃焦糖色的塊狀滷肉，可無論怎麼嘗試，都無法達到阿嬤心目中的臻品，於是上網詢問各位老饕「有沒有大廚能教學一下，謝謝。」
各個能燒出一手好菜的網友，一眼就認出照片中的肉為豬頸肉，並告知若顏色要美、湯汁要稠，並需先炒過冰糖和加入醬油，也必須花費長時間，將豬皮熬出膠質「冰糖要炒過，才有香氣顏色亮度，肉也比較快爛」、「要炒糖或是買老抽，加金蘭醬油」、「這種顏色的滷肉，冰糖跟醬油是關鍵，還有浸泡的時間也很重要，基本上滷的東西我都會放金蘭。」、「要有豬皮滷出膠質，最後可再加點醬油膏煮一下」、「豬皮要多」、「滷到試吃嘴唇會黏著，就代表膠質有滷出來了」。
其他網友也讚嘆於台灣滷肉的興盛「台灣滷肉燥流派也很多，一個人一個味道」、「每家都有秘訣，要形狀好看就要自己切，要顏色好看就要炒糖色」。 （編輯：李惠婷）