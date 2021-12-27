中國糧食求穩！習近平佈署「三農」工作 確保農業基本盤
繼日前中共中央經濟工作會議上，中國領導人習近平為確保糧食安全與鄉村振興，於25、26日在北京召開中央農村工作會議，繼前日要求「穩」住經濟之後，習近平昨（26）日又提到在明年年20大之前，必須穩住農業基本盤、做好「三農（農業、農村和農民）」工作，強調「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯碗主要裝中國糧」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-27 11:21:35
根據《新華社》報導，習近平在中央農村工作會議前，主持召開中央政治局常委會會議，對來年的農業問題提出指示。習近平強調，保障初級產品供給至關重要，提醒「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯碗主要裝中國糧」，而在保證糧食安全方面，除了確保主糧食18億畝耕地，還要擴種大豆和油料，並確保豬肉、蔬菜等農副產品供給安全，同時列入市長考核的重點。
習近平在會議上點明，「明年召開黨的二十大，做好『三農』工作、穩定『三農』這個基本盤」，強調確保2022年糧食產量穩定在1.3兆斤（6500億公斤）以上。至於鄉村振興的戰略，習近平指出前提是能鞏固脫貧攻堅成果，「要持續推動同鄉村振興戰略有機銜接，確保不發生規模性返貧」，才能讓脫貧群眾生活更上一層樓。
《日經新聞》日前引述美國農業部的推算數據，指出中國持續大量存儲糧食的情況十分明顯，由於中國人口不到全球的兩成，儲備的玉米等主要糧食庫存量達全球的一半以上；此外，習近平有意在明年中共20大取得延任，近來的整肅風氣與政治發展也相當吸引外界關注。