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2021年度10大暢銷排行！iPhone只排第3　冠軍創世界紀錄

▲2021年度10大暢銷排行榜上，哪些火紅商品超熱賣？新光三越為大家曝光今年百貨最夯的10大熱銷商品，沒想到超人氣iPhone 13竟只排上第3名？（圖／新光三越提供）
▲2021年度10大暢銷排行榜上，哪些火紅商品超熱賣？新光三越為大家曝光今年百貨最夯的10大熱銷商品，沒想到超人氣iPhone 13竟只排上第3名？（圖／新光三越提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-12-31 10:30:00

2021年進入尾聲，大家是否很好奇2021年度10大暢銷排行榜上，有哪些火紅商品超熱賣？新光三越悄悄為大家曝光今年百貨最夯的10大熱銷商品，沒想到超人氣iPhone 13竟只排上第3名？有關注年末這一波百貨週年慶的民眾，應該有猜到冠軍便是在各處都賣翻的ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露，可說是保養界的金氏世界紀錄保持者，創下每分鐘銷售22瓶以上的超狂成績，全球平均每2.7秒就賣出1瓶！

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今年受到疫情影響，大家迎來前所未有的疫後新日常，居家宅時間拉長後，看出全新的生活趨勢。新光三越分析消費者越來越講究居家生活，也熱衷營造生活儀式感。環境家電、居家娛樂或健身相關用品，都被帶動銷售成長。

而百貨週年慶衝出超好業績、銳不可擋的美妝保養產品，稱霸年度暢銷寶座，除了每分鐘銷售22瓶的「小棕瓶」ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露，還有暱稱「小黑瓶」LANCOME超未來肌因賦活露，年銷逾20萬瓶。

▲左起：ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露50ml-虎年限定版1/1上市，推薦價3,980元。LANCOME超未來肌因賦活露100ml-2022新年限定版1/1上市，推薦價6,500元。（圖／新光三越提供）
▲左起：ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露50ml-虎年限定版1/1上市，推薦價3,980元。LANCOME超未來肌因賦活露100ml-2022新年限定版1/1上市，推薦價6500元。（圖／新光三越提供）
▲[i]Store iPhone 13系列，推薦價22,900元起。（圖／新光三越提供）
▲[i]Store iPhone 13系列，推薦價22900元起。（圖／新光三越提供）
挟著9月新上市的超人氣，年度新機缺貨王iPhone 13系列，一上市即售出破萬支，位居熱銷第三名。而居家娛樂風潮則帶動了Nintendo Switch年銷量逾7000台，其中Nintendo Switch OLED上市三個月至今，更已熱銷1500台！

▲Nintendo Switch OLED款式主機-白色，推薦價10,480元。（圖／新光三越提供）
▲Nintendo Switch OLED款式主機-白色，推薦價10,480元。（圖／新光三越提供）
▲Dyson V12 Detect Slim Total Clean無線吸塵器，推薦價23,900元。（圖／新光三越提供）
▲Dyson V12 Detect Slim Total Clean無線吸塵器，推薦價23900元。（圖／新光三越提供）
緊追在後的是Dyson V12輕量級無線吸塵器PHILIPS健康氣炸鍋XXL高規版，雙雙年銷量各賣破3000台。而世界羽球球后戴資穎代言加持的Johnson健身飛輪及健身魔鏡也榜上有名，年銷破萬台。

▲PHILIPS健康氣炸鍋XXL高規版-黑金色，特價10,990元（原價21,900元，近5折）。（圖／新光三越提供）
▲PHILIPS健康氣炸鍋XXL高規版-黑金色，特價10990元（原價21,900元，近5折）。（圖／新光三越提供）
▲Johnson@Cycle新概念健身飛輪，特價53,800元（原價66,800元，近8折）。（圖／新光三越提供）
▲Johnson@Cycle新概念健身飛輪，特價53,800元（原價66800元）。（圖／新光三越提供）
因疫情影響無法出國，帶動了國際精品、輕奢珠寶與新光三越獨家引進的日本人氣伴手禮，成為銷售亮點。紐約TORY BURCH Lee Radziwill小型雙層肩背包年度銷售逾500件；舉重女神郭婞淳佩戴的幸運飾品，法國RedLine經典紅線手鏈熱銷千條；New Balance 327系列復古休閒鞋年銷破萬雙。日本PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾年銷量高達2500萬片。

▲TORY BURCH Lee Radziwill小型雙層肩背包，推薦價38,900元至42,900元。（圖／新光三越提供）
▲TORY BURCH Lee Radziwill小型雙層肩背包，推薦價38900元至42900元。（圖／新光三越提供）
▲RedLine Stella五角星鑽石黃K金經典紅線手鏈，推薦價26,800元。（圖／新光三越提供）
▲RedLine Stella五角星鑽石黃K金經典紅線手鏈，推薦價26800元。（圖／新光三越提供）
▲New Balance 327系列復古休閒鞋，推薦價3,280元。（圖／新光三越提供）
▲New Balance 327系列復古休閒鞋，推薦價3280元。（圖／新光三越提供）
▲Press Butter Sand黑巧克力焦糖奶油夾心餅禮盒，推薦價1,020元。（圖／新光三越提供）
▲Press Butter Sand黑巧克力焦糖奶油夾心餅禮盒，推薦價1020元。（圖／新光三越提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
  • TORY BURCH Lee Radziwill小型雙層肩背包（年銷500件）　 推薦價38,900元至42,900元
  • RedLine Stella五角星鑽石黃K金經典紅線手鏈 推薦價26,800元
  • new balance 327系列 復古休閒鞋（年銷萬雙） 推薦價3,280元
  • Press Butter Sand黑巧克力焦糖奶油夾心餅禮盒（年銷2500萬片） 推薦價1,020元
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