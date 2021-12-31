2021年度10大暢銷排行！iPhone只排第3 冠軍創世界紀錄
2021年進入尾聲，大家是否很好奇2021年度10大暢銷排行榜上，有哪些火紅商品超熱賣？新光三越悄悄為大家曝光今年百貨最夯的10大熱銷商品，沒想到超人氣iPhone 13竟只排上第3名？有關注年末這一波百貨週年慶的民眾，應該有猜到冠軍便是在各處都賣翻的ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露，可說是保養界的金氏世界紀錄保持者，創下每分鐘銷售22瓶以上的超狂成績，全球平均每2.7秒就賣出1瓶！
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-31 10:30:00
今年受到疫情影響，大家迎來前所未有的疫後新日常，居家宅時間拉長後，看出全新的生活趨勢。新光三越分析消費者越來越講究居家生活，也熱衷營造生活儀式感。環境家電、居家娛樂或健身相關用品，都被帶動銷售成長。
而百貨週年慶衝出超好業績、銳不可擋的美妝保養產品，稱霸年度暢銷寶座，除了每分鐘銷售22瓶的「小棕瓶」ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露，還有暱稱「小黑瓶」LANCOME超未來肌因賦活露，年銷逾20萬瓶。
挟著9月新上市的超人氣，年度新機缺貨王iPhone 13系列，一上市即售出破萬支，位居熱銷第三名。而居家娛樂風潮則帶動了Nintendo Switch年銷量逾7000台，其中Nintendo Switch OLED上市三個月至今，更已熱銷1500台！
緊追在後的是Dyson V12輕量級無線吸塵器、PHILIPS健康氣炸鍋XXL高規版，雙雙年銷量各賣破3000台。而世界羽球球后戴資穎代言加持的Johnson健身飛輪及健身魔鏡也榜上有名，年銷破萬台。
因疫情影響無法出國，帶動了國際精品、輕奢珠寶與新光三越獨家引進的日本人氣伴手禮，成為銷售亮點。紐約TORY BURCH Lee Radziwill小型雙層肩背包年度銷售逾500件；舉重女神郭婞淳佩戴的幸運飾品，法國RedLine經典紅線手鏈熱銷千條；New Balance 327系列復古休閒鞋年銷破萬雙。日本PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾年銷量高達2500萬片。
※【NOWnews 今日新聞
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