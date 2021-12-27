柔道男神楊勇緯化身 Nissan Sentra一日店長 「黑帶魅力版」再追加 200 台
裕隆日產汽車特別邀請柔道男神楊勇緯擔任 Nissan Sentra 年度代言人，並於 11 月推出黑帶魅力版特仕車300台，上市首月即熱銷一空，12 月再追加 200 台仍被搶購一空，為感謝消費者對楊勇緯的熱愛及對 Nissan 的支持，2022 年元月再追加最後一波 200 台「黑帶魅力版」特仕車，延續配備升級不加價優惠，舊換新 76.4 萬元起超值價。
2GameSome - 有車賞
2021-12-27 15:25:00
Nissan Sentra 年度代言人楊勇緯於 11 月 26 日勇奪阿布達比柔道大滿貫賽金牌，榮耀返台後即化身為 Sentra 一日店長，於 12 月 26 日 Nissan 台中五權西路展示中心魅力登場，與近百位幸運粉絲近距離分享 Sentra 的優質產品力，裕隆日產汽車總經理蔡文榮特別準備「王者之風柔道奪冠帶」賀禮，感謝柔道男神楊勇緯為國爭光。
楊勇緯一日店長活動內容精彩，Nissan 官方粉絲平台報名熱絡，在配合政府防疫政策下，最後有近百位粉絲幸運被抽中參加活動，在活動現場觀賞楊勇緯精準詮釋 Sentra 省油、安全、顏值「王者之風」的柔道美技，熱情參與快問快答的粉絲更是獲得楊勇緯親筆簽名的限量模型車，同時台灣體育大學柔道隊也有精湛演出。裕隆日產為響應國人健康自主生活，活動當天也準備料理神器 SHARP Healsio 水波爐烹飪精美料理，楊勇緯特別親自端出健康烹烤美食，與現場粉絲一起開心分享。
裕隆日產為感謝廣大車主長期支持並響應政府振興政策，延續「烹派豪禮」購車優惠專案，即日起至 2021 年 12 月 30 日止入主 Nissan 全車系，即贈 SHARP Healsio 水波爐乙台，再享「5 千元現金或振興券升級 4 萬配件金」、「高額分期 0 利率」、「舊換新 5 萬元優先領」，及「68 無限里程延長保固」等超狂烹派豪禮。詳細資訊請參閱 Nissan 官網http://www.nissan.com.tw。