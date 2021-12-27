名家論壇》單厚之／蔡總統，問題不在寒暑假

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回顧各家媒體對總統在台大揭牌的報導，有的寫得是「教育界」、有的寫得是「各校」，顯然在場的記者，沒有任何人聽出是只針對半導體。而即便蔡總統的意思是只針對半導體，只要半導體的學子放棄寒暑假，這樣的邏輯也不通。
一般科系有寒暑假，獨獨半導體沒有，那豈不是一國兩制？如果哪天總統又覺得醫學院、生技業很重要，是不是他們也要取消寒暑假？一個不放寒暑假、過勞的科系，是能吸引更多的人才，還是讓人才敬而遠之？況且，教育部現在管得這麼緊，總統就算真的要改變學制，也應該先跟教育部長說才對。
勞工少放假，國家就有競爭力；學生少放假，人才培育就會變好。這些都是頭痛醫頭、想當然爾的幹話。總統講話後，就有老師投書媒體，指台灣現在中小學的上課天數和世界主要國家相比並不比較少，美國一年上課180天，台灣則為200天，這些國家每天上課的時數約在6~6.5小時，但台灣的中小學生則是9.5小時，若以年上課時數來看，其他國家一年不到1500小時，而台灣則高達1900小時。如果總統的邏輯成立，台灣的學生程度，早就該名列世界前矛才對。
蔡英文希望增加上課時數、加速培養人才，但蔡英文底下的教育部，卻和蔡英文的想法背道而馳，「2030雙語國家」是蔡政府的重要政策，但108課綱卻減少了英語授課時數；此外，108課綱也把自然領域部定必修從16學分減為12學分。就曾經有高中老師說過，新課綱數學刪除了選修的代數、幾何和微積分，物理也沒教半導體。
蔡英文的邏輯顯然是針對菁英人才，希望能在短時間內完成填鴨，製造出更多的能與國際競爭的菁英，但既然是這樣，就萬萬沒有減少高中的基礎建設，然後到大學、研究所才全年無休、不停趕工的道理。
台灣教育的問題並不在量而在質。為了政治正確，國、高中塞進了越來越多滿滿台灣意識、台灣價值的課程，自然排擠到主科、自然科的授課時數，所以學生就變得越來越本土化，但國際競爭力卻因而變差。
另外，由於廣設高中、大學、少子化等因素，各級學校都開始出現生源不足的問題，甚至連國立大學都招不滿額。在這樣的情況下，老師對學生的要求越來越寬鬆，擔心如果太嚴就有滅科、滅系的危險，教學品質和水準，自然也就下降。
更可惜的是，產生了很多無效的教育，學生假裝在受教育，其實什麼都沒學到，只是延遲入社會競爭的時間；老師假裝有教無類，實則是尸位素餐，什麼道都沒有傳、什麼業都沒有授、什麼惑都沒有解。
蔡總統如果真的想要解決台灣人才培養以及學用失調、產學失調的問題，就必須要重新檢視整個教育的結構、課程的安排。以為少放一點寒暑假就能解決人才的問題，蔡總統也太天真了！
●作者：單厚之／資深媒體人
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