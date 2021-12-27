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樂生療養院胸腔內科王琮柏主任說，近年來常有病人因輕微症狀而至門診就醫，檢查後卻已是肺癌末期。由於早期的肺癌常無明顯症狀，甚至有超過一半罹患肺癌的人沒有抽菸病史，所以如何能在早期篩檢出肺癌患者，將影響後期治療的存活率。
胸部X光檢查 病灶小於一公分難偵測
王琮柏醫師解釋，目前臨床上針對肺部疾病，最常使用的便是胸部X光檢查，但是對於診斷肺部腫瘤方面，缺點是無法偵測小於一公分的病灶，如果腫瘤又是生長在投影的特殊部位如：心臟後方、橫膈部位、或與肋骨陰影重疊處，便會有觀測上的死角而無法判斷。
低劑量電腦斷層 及早揪出小腫瘤
國外的報告已指出，定期做胸部X光片或痰液細胞學檢查，並無法有效降低肺癌的死亡率；但長期抽菸的民眾如果進行LDCT篩檢，卻可降低20%的肺癌死亡率。王琮柏醫師進一步分析，根據癌症登記統計，國人罹患肺癌者有64%沒有抽菸，而台大的研究計畫亦已證實，「有肺癌高風險的族群及早做低劑量電腦斷層（LDCT） 篩檢，不僅輻射量低，同時0.3~0.5公分的腫瘤都看得到。」
高風險族群 應定期篩檢
因此，王琮柏主任建議，年齡介於50-80歲、一年抽菸超過30包的老菸槍、戒菸時間尚未超過15年的人，或是具有肺癌家族史的民眾，以及有肺病史、氡暴露及特定職業暴露（如石綿）的工作者，都應向醫師詢問低劑量胸部電腦斷層（LDCT）檢查，而定期的檢查及篩檢，才能早期發現，盡早治療。
資料來源：健康醫療網 低劑量胸部電腦斷層 揪出小於一公分肺癌
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