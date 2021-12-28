反萊豬公投未過　國民黨：美方尊重台灣民主的選擇

國民黨國際事務部今（28）日舉行年終中外記者會，報告對外工作重新出發的規劃，並視訊連線國民黨駐美代表處主任黃裕鈞。媒體關切，美方對於台灣公投結果的看法，黃裕鈞說，在公投後有跟美智庫學者、國會助理交換意見，但基於外交禮儀就不轉述，美國是高度民主的國家，尊重台灣民主的選擇。
記者余祥／台北報導
2021-12-28 11:07:20
國際部主任黃介正則說，美方尊重台灣民意，但也知道公投門檻並沒有通過，這個效力如何，世界各國都有不同解讀；他本以為美方會一直追問他們有關萊豬的議題，但大部分的人更關切的是國防安全，國防安全佔據了過去2個月跟國際交流6成以上的話題。
至於對日關係，以及對於開放福島核災食品進口的立場為何，黃介正說，日本駐台代表泉裕泰有跟黨主席朱立倫見過面，台日交流協會跟國民黨內也頻繁的會面，對日關係是國民黨的重點工作之一，他們很關注也很用心。
黃介正說，有關核食的立場，黨內有相關小組正在討論中，在達成共識前不方便對外說明。
有關尼加拉瓜日前與我斷交，還搶我館產轉送中國，黃介正說，海峽關係不好，外交工作困難度增加千百倍，但國民黨絕對不會把自己的對外關係寄望在中國的讓步或同情上，我們自己爭取邦交關係。