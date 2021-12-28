▲ 少了柴油的高扭衝勁 還能滿載上山下海嗎？Land Rover Discovery P300 HSE 試駕

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不可逆的渦輪趨勢
在早期年代，Land Rover 與 Jaguar 在集團資源整合、技術共享的政策施行下，將動力技術與資源全面投注在大排量、機械增壓、柴油等技術研發上，也因此，在特定地區，如北美市場等地擄獲一大票死忠粉絲與買主，也確實在當時的工業潮流中，突顯出屬於品牌自身的特有造車文化。
只是，當氣候變遷、排放法規成為當今世代越受重視的全球議題，汽車工業所面臨的技術轉型自然也會受到限縮等挑戰，渦輪、油電、甚至完全電氣化便被一眾車廠封為護國神器，如今，當我們上網搜尋，配備表攤開一看，低缸數、低排量引擎早已屢見不鮮；理所當然，在集團政策的方向轉舵後，在電氣化徹底施行的過渡期之前，Jaguar Land Rover 迎來一系列 Ingenium 引擎族的擴張，與以往動輒上達3.8、4.0的大排量引擎相較之下，我們現在看到更多的 3.0、2.0 引擎充斥陣列，而這次所體驗的 Discovery P300 HSE 所配置的 Ingenium 族系，則為 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎，在配合 ZF 八速手自排變速系統，可以供應 300 PS / 400 Nm 的峰值出力。
說到最重要的出力套性體驗，本車確實不若以往我們所體驗的柴油渦輪＋MHEV 組合一般，在約莫 2.3 噸位的情況下還能有明顯的豐沛推力，但團隊顯然是有將這顆 Ingenium 引擎族最低排量的心臟針對不同產品去做更靈活的調校，400 Nm的扭力推動著少了將近一百公斤的 Discovery 顯然順暢無比，八速手自排變速箱也擔綱著重要角色，輔助引擎在提速的過程中，能確保車室乘員最安穩、舒適的行車體感，就算是七座全滿的狀態下，本車毫無疑問還是能給予駕駛者平順且足夠使用的動能傳遞。
就操駕面向來說，Adaptive Dynamics 主動動態控制系統不意外地讓 Discovery 有著穩如泰山的沈穩路感，這與我們體驗 D250 柴油車型時的概括體感基本上沒有差異；此外，P300 汽油款比起 D250 柴油款，則多了雙速、高低檔位加力箱，對於越野面向來說，無疑是一項加分，只是，若您在選購 Discovery 時，並非是以「家用」，而是「深度越野」作為主要考量的話，天生有著高扭矩輸出特性的柴油款還是首選，再者，本車所配置的柴油核心還有 MHEV 輕油電複合動力的加持，靜止起步加速所能給予的輕快程度，也並非傳統燃油引擎所能比擬。
離不開「家用」範疇
一如我們上次在試駕柴油車型時所言，即便 P300 汽油款也同樣配置 R-Dynamic 空力套件，甚至試駕車更是把一票選配套件納入其中，包括黑色外觀套件、黑色外觀套件、以及即為誇張的 22 吋圈胎組合，讓整體設計氛圍更加特立獨行、運動感十足，它還是一輛不折不扣、以「家人」為絕對重心的產品，時過境遷，以往強調戶外冒險的 Discovery，也隨著全球用車意識型態的改變，成為專注在家用導向的產品陣列之一。
話雖如此，Discovery 在這一點的產品型態轉變上，從邁入第五世代開始就有著相當不俗的表現，豪華的內在格局、舒適無比的七座機能、貼心寬敞的置物空間依然讓人感到無比讚嘆，開闊的玻璃天窗，甚至比起柴油款多了電動式開關的設定，這些，都是 Discovery 作為「家用」的產品設計主軸上，最可貴的巧思，更不用說手機無線充電機能、Meridian 700W 頂級數位化環繞音響系統等配備都已列入汽油款的標準配備，要說 Discovery 擁有與 Range Rover 族系幾乎毫無差異的車室鋪陳也絕不為過。
綜觀 Land Rover 品牌旗下的產品陣列，以 Defender、Discovery、Range Rover 三大族系陣列作為主要分門方式，產品彼此的差異點其實越來越小，而目前 Discovery 所面臨的挑戰，其實並非是競爭敵手的追擊，而是在目前配備如此豐富、齊全的情況下，如何在品牌中塑造出屬於自己的產品定位，是 Jaguar Land Rover 集團眼下需要解決的課題，而或許，「家用」、「機能性」可以成為突破口，但取代性到底高不高，則要交給消費者自行決斷了！