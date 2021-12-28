COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

少了柴油的高扭衝勁 還能滿載上山下海嗎？Land Rover Discovery P300 HSE 試駕

▲ 少了柴油的高扭衝勁 還能滿載上山下海嗎？Land Rover Discovery P300 HSE 試駕
▲ 少了柴油的高扭衝勁 還能滿載上山下海嗎？Land Rover Discovery P300 HSE 試駕

2GameSome - 有車賞

2021-12-28 11:25:01

不久前我們為大家帶來第五世代小改款 Land Rover Discovery 的試駕體驗，當時，除了因其柴油動力充沛的扭力輸出讓人驚艷，我們也以「全家人都得以體驗的舒適體感」作為當是試駕的總結；而本次我們所試駕的，是位居市場旗艦定位的 P300 HSE 汽油款，在配備數量都更為豐富的情況下，我們對本車便產生了些許疑問，究竟，這輛由柴油全面更換成汽油的全尺寸七人座 SUV，在扭力輸出明顯低於柴油引擎一截的情況下，還能是那輛帶著全家大小上山下海的 Discovery 嗎？這也是我們這次想要探討的重點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次試駕的 Discovery，為搭載汽油引擎核心的 P300 HSE 版本，建議售價為新台幣 357 萬元起。
本次試駕的 Discovery，為搭載汽油引擎核心的 P300 HSE 版本，建議售價為新台幣 357 萬元起。
不可逆的渦輪趨勢

在早期年代，Land Rover 與 Jaguar 在集團資源整合、技術共享的政策施行下，將動力技術與資源全面投注在大排量、機械增壓、柴油等技術研發上，也因此，在特定地區，如北美市場等地擄獲一大票死忠粉絲與買主，也確實在當時的工業潮流中，突顯出屬於品牌自身的特有造車文化。

本車搭載一具 2.0 升 Ingenium 直列四缸渦輪增壓引擎，擁有 300 ps / 400 Nm 的最大出力。
本車搭載一具 2.0 升 Ingenium 直列四缸渦輪增壓引擎，擁有 300 ps / 400 Nm 的最大出力。
只是，當氣候變遷、排放法規成為當今世代越受重視的全球議題，汽車工業所面臨的技術轉型自然也會受到限縮等挑戰，渦輪、油電、甚至完全電氣化便被一眾車廠封為護國神器，如今，當我們上網搜尋，配備表攤開一看，低缸數、低排量引擎早已屢見不鮮；理所當然，在集團政策的方向轉舵後，在電氣化徹底施行的過渡期之前，Jaguar Land Rover 迎來一系列 Ingenium 引擎族的擴張，與以往動輒上達3.8、4.0的大排量引擎相較之下，我們現在看到更多的 3.0、2.0 引擎充斥陣列，而這次所體驗的 Discovery P300 HSE 所配置的 Ingenium 族系，則為 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎，在配合 ZF 八速手自排變速系統，可以供應 300 PS / 400 Nm 的峰值出力。

汽油動力的扭矩輸出雖不若柴油款充沛，但就 Discovery 「家用」的產品使用取向來看，已是相當足夠。
汽油動力的扭矩輸出雖不若柴油款充沛，但就 Discovery 「家用」的產品使用取向來看，已是相當足夠。
說到最重要的出力套性體驗，本車確實不若以往我們所體驗的柴油渦輪＋MHEV 組合一般，在約莫 2.3 噸位的情況下還能有明顯的豐沛推力，但團隊顯然是有將這顆 Ingenium 引擎族最低排量的心臟針對不同產品去做更靈活的調校，400 Nm的扭力推動著少了將近一百公斤的 Discovery 顯然順暢無比，八速手自排變速箱也擔綱著重要角色，輔助引擎在提速的過程中，能確保車室乘員最安穩、舒適的行車體感，就算是七座全滿的狀態下，本車毫無疑問還是能給予駕駛者平順且足夠使用的動能傳遞。

就操駕面向來說，Adaptive Dynamics 主動動態控制系統不意外地讓 Discovery 有著穩如泰山的沈穩路感，這與我們體驗 D250 柴油車型時的概括體感基本上沒有差異；此外，P300 汽油款比起 D250 柴油款，則多了雙速、高低檔位加力箱，對於越野面向來說，無疑是一項加分，只是，若您在選購 Discovery 時，並非是以「家用」，而是「深度越野」作為主要考量的話，天生有著高扭矩輸出特性的柴油款還是首選，再者，本車所配置的柴油核心還有 MHEV 輕油電複合動力的加持，靜止起步加速所能給予的輕快程度，也並非傳統燃油引擎所能比擬。

離不開「家用」範疇

一如我們上次在試駕柴油車型時所言，即便 P300 汽油款也同樣配置 R-Dynamic 空力套件，甚至試駕車更是把一票選配套件納入其中，包括黑色外觀套件、黑色外觀套件、以及即為誇張的 22 吋圈胎組合，讓整體設計氛圍更加特立獨行、運動感十足，它還是一輛不折不扣、以「家人」為絕對重心的產品，時過境遷，以往強調戶外冒險的 Discovery，也隨著全球用車意識型態的改變，成為專注在家用導向的產品陣列之一。

R-Dynamic 空力套件所點綴出的車身造型，與我們上次所試駕的柴油款相同，且均為國內市場的標準配備。
R-Dynamic 空力套件所點綴出的車身造型，與我們上次所試駕的柴油款相同，且均為國內市場的標準配備。
黑化元素是近年來 Land Rover 會常常納入配備選單的產品之一，可在視覺上凸顯出對比感。
黑化元素是近年來 Land Rover 會常常納入配備選單的產品之一，可在視覺上凸顯出對比感。
話雖如此，Discovery 在這一點的產品型態轉變上，從邁入第五世代開始就有著相當不俗的表現，豪華的內在格局、舒適無比的七座機能、貼心寬敞的置物空間依然讓人感到無比讚嘆，開闊的玻璃天窗，甚至比起柴油款多了電動式開關的設定，這些，都是 Discovery 作為「家用」的產品設計主軸上，最可貴的巧思，更不用說手機無線充電機能、Meridian 700W 頂級數位化環繞音響系統等配備都已列入汽油款的標準配備，要說 Discovery 擁有與 Range Rover 族系幾乎毫無差異的車室鋪陳也絕不為過。

邁入第五世代小改款進程，Discovery 的內裝鋪陳在既有的豪華陳設、置物巧思上，將數位化納入家族化的設計語言，Apple CarPlay 也終於支援無線互聯。
邁入第五世代小改款進程，Discovery 的內裝鋪陳在既有的豪華陳設、置物巧思上，將數位化納入家族化的設計語言，Apple CarPlay 也終於支援無線互聯。
無線充電、700W Meridian音響系統、以及前電動式天窗，均為 Discovery P300 HSE 獨有的標準配備。
無線充電、700W Meridian音響系統、以及前電動式天窗，均為 Discovery P300 HSE 獨有的標準配備。
相較於以前的越野導向，Discovery 如今已是一輛強調乘坐機能特性的七座 SUV，縱使是空間最小的第三排，在舒適性上也有所強調。
相較於以前的越野導向，Discovery 如今已是一輛強調乘坐機能特性的七座 SUV，縱使是空間最小的第三排，在舒適性上也有所強調。
綜觀 Land Rover 品牌旗下的產品陣列，以 Defender、Discovery、Range Rover 三大族系陣列作為主要分門方式，產品彼此的差異點其實越來越小，而目前 Discovery 所面臨的挑戰，其實並非是競爭敵手的追擊，而是在目前配備如此豐富、齊全的情況下，如何在品牌中塑造出屬於自己的產品定位，是 Jaguar Land Rover 集團眼下需要解決的課題，而或許，「家用」、「機能性」可以成為突破口，但取代性到底高不高，則要交給消費者自行決斷了！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀