蒐集4年！日推主將「這東西」捏成球 網：漂亮但有點噁
相信每個人多多少少都會有喜歡蒐集東西的喜好，有的人喜歡收藏公仔，有的人則偏好包包飾品。不過日本有一位民眾蒐集的東西很奇怪，日前他在網路分享自己4年來的心血時，網友看了全都傻眼了！
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 11:27:11
原來這名推主蒐集的，是使用過的「日拋隱形眼鏡」！推主表示每天摘下兩片隱形眼鏡直接丟在垃圾桶看著它變乾變硬，某天突發奇想先將兩片合在一起，然後慢慢堆疊之後捏成球體，持續至今已經蒐集了大約4年，原本透明的隱形眼鏡早已變成一顆藍色的「結晶球」，看起來相當特別！
照片分享至今已累積將近8萬人次按讚以及分享，不少網友留言笑說：「從來沒想過還能做成球，厲害了」、「能持續4年真讓人佩服」、「聽過隱形眼鏡是用淡藍色棒狀樹脂削製而成，沒想到變厚之後真的這麼藍啊...」、「與其說是隱形眼鏡的結晶，倒不如說是忍耐與努力的結晶」、「這才是真正的『藍眼睛』（誤）」。
不過也有網友表示：「雖然漂亮但總感覺有點不舒服」、「顏色雖然很美，但應該有很多細菌吧？」、「覺得有點噁心欸」、「這個我不行」、「推主有沒有先清洗過啊？」。（編輯：陳珮瑜）