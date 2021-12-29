新陳代謝問題不容小覷　專家：兩招日常輕鬆解套

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為了幫助民眾監測身體代謝狀況，宋晏仁醫師表示，可以透過「新陳代謝健康光譜」7大要點綜合整理生活的良好習慣，民眾透過自我評估，包含規律運動、均衡飲食、理想體重、充足的睡眠、豐富的蔬果補充、低壓力環境、不抽菸，來避免新陳代謝不良所帶來的健康風險。
另外，現代人長期處於不良生活習慣中，身體代謝效率持續低下，恐將累積成嚴重問題，醫師建議除了透過7大要點快速自我檢測外，最好多攝取富含花青素的深色蔬果，藉此調節代謝機能，幫助身體應對環境變化更有彈性。
NU SKIN營養師江佩瑾也提到，生活起居、飲食、運動等各方面都影響著身體的健康，而良好、健康的飲食習慣至關重要。營養師舉例，像是維生素B群(包括B1、B2、B6、B12、葉酸、泛酸、菸鹼酸)，就是和新陳代謝有關的營養素，飲食中可以透過全穀類、豆類、蘆筍、啤酒酵母、堅果類、牛奶、蛋黃、瘦肉、海藻、深海魚類及深綠色蔬菜等，來攝取這些營養。
另外，營養師江佩瑾也特別提到花青素，花青素不只是抗氧化，還可以幫助維持腸道功能、鞏固健康屏障、平衡發炎反應，更重要的是可以促進人體新陳代謝，也因此營養師建議，可以從深紫色蔬果中攝取花青素，像是紫玉米、藍莓、紫葡萄、茄子、桑葚等食物。另外，營養師也提到，特殊技術製成的荔枝綠茶多酚，容易被人體吸收，對於胰島素阻抗問題也有很好的幫助，兩大營養素相輔相成，透過日常補充也能輕鬆優化健康。