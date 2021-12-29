COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新陳代謝問題不容小覷　專家：兩招日常輕鬆解套

▲現代人常有新陳代謝症卻不自知，營養師建議大家從飲食中改善。（圖／NOWnews拍攝）
▲現代人常有新陳代謝症卻不自知，營養師建議大家從飲食中改善。（圖／NOWnews拍攝）

生活中心/綜合報導

2021-12-29 17:00:00

現代人長期處在高壓的生活狀態，導致晚睡、睡眠品質不佳，已經默默讓身體新陳代謝亮起紅燈，根據2019年由Joana Araújo等學者所發布針對成年人代謝健康所做調查，研究統計指出，現代成人每8人中只有1人新陳代謝健康，其中高達5成以上都是因為不良的生活習慣所導致，對此，書田診所家醫科主任醫師宋晏仁也觀察到，全世界肥胖比例不斷增加，並且年輕化，尤其在國中生已經達到10%，甚至還有國中生出現血糖問題的案例，顯示「新陳代謝」問題已不容小覷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
書田診所家醫科主任醫師宋晏仁表示，許多人平常三餐不定時、口味偏油、偏甜，加上過量的精緻澱粉飲食，尤其隨著精緻加工食品增加，這些都會造成新陳代謝問題；另外，如果每天晚睡、作息不正常，也容易偏向代謝不良，醫師解釋，早在2000年世界衛生組織就曾預測，21世紀三大疾病，其中一個就是睡眠問題，發現現在都市中有七分之一的人口有睡眠問題，而睡眠也直接影響代謝健康，導致新陳代謝問題增加。

▲書田診所家醫科醫師宋晏仁建議民眾透過「新陳代謝健康光譜」自我檢視健康狀況。（圖／NOWnews拍攝）
▲書田診所家醫科醫師宋晏仁建議民眾透過「新陳代謝健康光譜」自我檢視健康狀況。（圖／NOWnews拍攝）
為了幫助民眾監測身體代謝狀況，宋晏仁醫師表示，可以透過「新陳代謝健康光譜」7大要點綜合整理生活的良好習慣，民眾透過自我評估，包含規律運動、均衡飲食、理想體重、充足的睡眠、豐富的蔬果補充、低壓力環境、不抽菸，來避免新陳代謝不良所帶來的健康風險。

另外，現代人長期處於不良生活習慣中，身體代謝效率持續低下，恐將累積成嚴重問題，醫師建議除了透過7大要點快速自我檢測外，最好多攝取富含花青素的深色蔬果，藉此調節代謝機能，幫助身體應對環境變化更有彈性。

NU SKIN營養師江佩瑾也提到，生活起居、飲食、運動等各方面都影響著身體的健康，而良好、健康的飲食習慣至關重要。營養師舉例，像是維生素B群(包括B1、B2、B6、B12、葉酸、泛酸、菸鹼酸)，就是和新陳代謝有關的營養素，飲食中可以透過全穀類、豆類、蘆筍、啤酒酵母、堅果類、牛奶、蛋黃、瘦肉、海藻、深海魚類及深綠色蔬菜等，來攝取這些營養。

另外，營養師江佩瑾也特別提到花青素，花青素不只是抗氧化，還可以幫助維持腸道功能、鞏固健康屏障、平衡發炎反應，更重要的是可以促進人體新陳代謝，也因此營養師建議，可以從深紫色蔬果中攝取花青素，像是紫玉米、藍莓、紫葡萄、茄子、桑葚等食物。另外，營養師也提到，特殊技術製成的荔枝綠茶多酚，容易被人體吸收，對於胰島素阻抗問題也有很好的幫助，兩大營養素相輔相成，透過日常補充也能輕鬆優化健康。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀