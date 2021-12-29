特企／康軒「國中小個人化精準出題系統」讓你聰明應考！

我是廣告 請繼續往下閱讀
３步驟高效應考策略 用科學方法作聰明考試計畫
面對考前關鍵期，尤其需要利用有限時間熟練概念，康軒學習網透過3步驟：「10分鐘診斷、10分鐘學習、10分鐘複習」，藉由科學化的學習循環，在最短時間作有效練習。林媽媽表示，因疫情碰上遠距學習熱潮，認識了康軒學習網，沒想到孩子的使用回饋非常好。轉用康軒學習網後，不需要重頭念課本，而是直接作學習診斷，抓出弱點後再精準練習，尤其可以重複觀看單元影片，好好搞懂概念，省下大把時間反而考得更好。孩子不僅找回自信，更學會自主規劃進度、運用平台超前佈署作預習。
專屬個人化題庫 智慧化精準出題
林媽媽還說，孩子最依賴的就是平台評量測驗。記者採訪康軒表示，家長最愛的就是統整複習卷，系統可以從答題紀錄鑑別孩子程度、推薦適合的複習單元，還能運用AI智慧化作法，不斷篩掉已熟練的題目，精選出專屬個人的題型，直接對症下藥。由於康軒學習網每次段考提供兩回複習卷，通常第一回題目已達中上，第二回題目參考北市各大明星學校題庫難度，可滿足想要挑戰高分和高難度的孩子。
定期通知線上學習數據 免緊盯也能安心掌握進度
康軒學習網還能設定信件定期寄送學習通知，家長能輕鬆掌握孩子的學習數據與使用成效。現在除了開放0元體驗試用，針對期末考前衝刺，更推出中小學110上學期課程，任選兩件85折，只要結帳時輸入折扣碼J4R-DQ6，就能獲取優惠。
康軒學習網：https://yourclass.pse.is/3vu4b6