離岸風電台灣隊歷史一刻　富崴能源與Vestas簽訂風機合約

森崴能源子公司富崴能源今（ 29 ）日與國際知名風機大廠 Vestas （台灣維特斯公司），簽訂 31 支風機的供應及維運合約；這是台電離岸風電二期計畫最大的採購合約，更是台灣非外資的開發團隊與國際供應商，簽訂的第一個離岸風機採購合約。

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▲森崴能源子公司富崴能源今與Vestas簽訂31支風機供應及維運合約。（圖／富崴能源提供）

為響應政府發展離岸風力發電的政策目標，富崴能源去（ 2020 ）年以 628.88 億元承攬台電二期的離岸風電統包工程（ EPC ），及五年的運維合約，成為台灣首家本土離岸風電統包工程（ EPC ）公司；富崴團隊得標後努力不懈，今年已經達成風場地質鑽探的工作。

富崴能源今日與全球性離岸風機供應大廠的 Vestas 公司，簽訂 31 支風機的供應合約，每座風機的裝置容量為 9.5MW ，且 Vestas 公司不僅技術領先國際，近幾年更是努力深根台灣在地化的產業鏈；此外，台電離岸風電二期計畫的總裝置容量為 294.5MW ，亦將設有海上升壓站及岸上開閉站。

正崴集團董事長郭台強指出，隨著碳中和、碳關稅、淨零碳排等議題成為國際共識，能源轉型已經刻不容緩；政府訂定 2025 年再生能源總裝置的容量達成 27GW 目標外， 2026 至 2035 年的第三階段離岸風電，還將再釋出 15GW 商機，如何更進一步實現「能源自主」，將台灣打造成為「亞太離岸風電的重要產業中心」是我們努力的方向。

▲森崴能源子公司富崴能源與Vestas簽約。正崴集團董事長郭台強致詞。（圖／富崴能源提供）

郭台強盼透過雙方的簽約合作，加速完成台灣離岸風場的建置，為台灣下個十年鋪路，共同推進台灣的能源轉型；今日在台電公司副總經理徐造華、再生能源處長蔡英聖、中興工程顧問公司總經理余信遠、副總經理嚴世傑的見證下，由

Vestas

公司台灣總經理

Alex Robertson