勤爬山體重卻直線上升！網友直指「重點」：越爬越圓潤
近幾年台灣愈來愈多人愛上登山與露營，與友人一同徜徉在自然界中，相當愜意。有名網友表示自己非常喜歡爬山，總以為爬山健康又能消耗熱量，可是認真爬之後體重卻不降反升，故想詢問網友原因，而內行網友也直指重點，詢問他上山和下山時是否有控制飲食，因為減重飲食才是一大重點。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 21:34:07
原PO於PTT上以「登山越登越胖？」發文，表示自己一直認為爬山是件極其健康的事，不僅有運動到也能消耗多餘熱量，長期爬下來並定能苗條不少。可當自己更認真爬山後，卻發現自己和山友的身材都愈變愈圓潤，故詢問「這是發生了什麼事？」
網友們紛紛直言詢問，登山途中和下山後是否有始終如一的控制飲食「你先說說你登完山後怎樣犒賞自己」、「沿路吃巧克力到山屋煮大餐登頂野餐你說呢？」、「上山活動度大，吃得多，下山活動度減少，正常吃就開始囤積脂肪了」。
部分網友也說明，爬山大多是鍛鍊肺活量及耐力，若真心想要減重，應放更多心力在飲食上面「爬山是練肺活量還有腳力，跟胖瘦無關吧」、「很多那種社交運動根本沒有太多的運動效果阿，人家專業的運動員的目標都很高，爬得不夠辛苦又吃跟人家一樣多就會胖」、「減肥主要靠飲食又不是運動」、「控制飲食不運動會瘦，不控制飲食常運動也有可能會胖」。 （編輯：李惠婷）