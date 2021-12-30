麥當勞薯條怎吃內行？老饕曝「神吃法」讚翻：試過回不去
連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一，其中「薯條」更是老饕們的最愛；不過麥當勞薯條要怎麼吃才內行，就有一名網友表示他最喜歡吃麥當勞「軟嫩」的薯條，試過回不去，貼文一出，網友全讚翻。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 11:01:41
該名網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞的軟嫩薯條怎麼做？」為題發文，表示麥當勞薯條有些是硬挺酥脆的，有些是軟嫩多汁的，而他也透露自己最喜歡「軟的」，但每次拿到薯條時，他都很希望整包拿到軟軟的薯條，「不知道有沒有辦法自己把硬的用成軟的，有人知道薯條要達成這種狀態需要什麼條件嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「我也喜歡吃軟的」、「軟的最讚」、「我也是喜歡軟軟的薯條，味道極讚」、「軟嫩派的+1」、「我向來都是吃軟不吃硬」、「我喜歡剛炸好的」、「覺得不太一樣，因為軟的薯條內餡比硬的還多耶，唯一支持炸完就是軟的薯條」、「軟的超好吃…男友喜歡硬的，一起吃薯條都把不愛的挑給對方，超爽」。
其中，還有神人傳授方法，「熱熱的時候把他封住，產生水氣，這樣就會軟了」、「拿去微波爐出來就全軟了」、「微波爐+1，很好吃，加熱」、「冷了再用電鍋+水蒸它」、「教你，鹽巴很重要，『確定你的那包不是無鹽薯條的情況後』，一拿到裝薯條的牛皮紙袋後，馬上把口捏住，拿外套或有點重量的東西壓在紙袋上面，悶個10分鐘，連硬的薯條都高機率變鹹鹹軟薯條」。
不過，也有許多「酥脆薯條」派的網友超崩潰，「又大又硬的最好吃」、「我喜歡脆脆的」、「跟你吃薯條好幸福，因為我完全相反」、「軟的好噁，超討厭拿到軟的薯條」、「當然硬的比較好吃啊」。（編輯：郭佩蓉）