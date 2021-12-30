特企／傳承淬鍊成就共好　NUS商學院校友聯歡晚宴

新加坡國立大學商學院「台灣校友會第二屆第一次會員大會」活動，在吳寶春理事長、范貴添副理事長、何萬誠副理事長、孫迺先秘書長、楊青富副秘書長、王媛儀副秘書長及所有籌備工作團隊的精實策劃下，於110年12月12日外雙溪青青食尚花園會館璀璨亮麗登場，更在黃珮筌校友一段感恩的開場帶著熱情揭開了這次大會的精彩序幕，並在校友們的齊聚共襄盛舉下，充滿喜樂的圓滿溫馨落幕。今年會員大會以「傳承淬鍊 成就共好」為核心精神，由歷屆理事長們接棒勉勵，承續者欲戴其冠必承其重，唯有成就卓越美好才得以永續傳承，此次以「傳承．共好」的會員大會主軸，以感性的寓含新國大校友無論身在何處，都能一秉此初衷，發揚對新加坡國立大學的熱愛與團結互助精神，也更加凝聚所有NUS商學院台灣校友們向心力與默契。
「台灣校友會第二屆第一次會員大會」議程包括 110 年度工作成果報告(提請承認第一屆第二次會員大會報告)、理監事提請承認 110 年收支決算表、111 年度校友會活動總報告之111 年收支預算表 、110 年度活動總回顧、榮譽時刻及最後掀起大會高潮的111 年度校友國際仙境巴拉望之旅規劃提案，所有議案報告都在無異議的情況下順利同意通過；今天懷抱著感恩親臨見證一路走來，校友會從擁抱初心籌備開始，歷經五屆理事長（第一屆創會榮譽理事長 聯新生物科技 黃英晉執行長；第二屆榮譽理事長 喜事國際時尚集團創辦人 馮亞敏；第三屆榮譽理事長 華義國際集團創辦人 黃博宏；第四屆榮譽理事長 第一化妝品副總經理黃國芬：第五屆理事長 麥方店創辦人吳寶春 ）的努力經營與耕耘，到吳寶春理事長無私無求的貢獻，謙卑感恩的信念下耕耘，鉅細靡遺的張羅推動，成就如今台灣校友會的蛻變成長，從璀璨到卓越，這不僅是新國大的驕傲也是留給每位身為新國大商學院台灣校友的美麗光環，更讓在場的每一位校友們都感受到無比的光榮，共同期許台灣校友會能懷抱「傳承淬鍊 成就共好」的精神，繼往開來、再造輝煌顛峰！
繼新加坡國立大學商學院「台灣校友會第二屆第一次會員大會」大會結束後，與政大華商班聯歡晚宴將1212的活動推向了高潮，現場菁英齊聚盛況空前，晚會邀請嘉賓有新加坡國立大學台灣校友會 吳寶春理事長、政大華商班 本屆班代安信國際資產管理顧問公司 林志誠總經理、香港中文大學 魏榮宗理事長夫婦及交大校友會 樂學網數位 張財銘總經理等產業界巨擘無一缺席；晚會開始，政大華商班班代林志誠總經理感性分享與新加坡國立大學台灣校友會攜手締盟的美好時刻，兩所頂尖商學院校友結盟，擴增雙方優勢，攜手締建全球政商界精英網絡共好共榮的新典範與新模式。接著，新加坡國立大學台灣校友會 吳寶春理事長感念這一路走來校友們成就校友會茁壯的堅強後盾，更感恩締盟的政大華商班與香港中文大學台灣校友會，成為彼此在這條人生的道路上攜手同行重要的摯友，一群人一起走更長更遠。
兩校聯歡晚宴，感謝政大華商班如此高規格與細緻的晚宴安排，活動在所有校友們給予的讚譽與肯定下，圓滿落幕，感謝政大華商班如此高規格與細緻的晚宴安排，兩校校友更貼心的為每位參與的嘉賓贈送了各種大大小小精美的禮品，在豐盛喜樂的氛圍中刻畫烙印了校友們齊聚輝煌的美好時刻。