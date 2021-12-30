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一名56歲簡小姐，有高血壓及腹膜透析病史，平時規律服藥控制病情，但某天左眼突然發現一半視野看不見，但卻未有疼痛感，緊急就醫後，經檢查發現左眼中樞視網膜動脈閉塞（CRAO），確診為眼中風。王旭輝醫師指出，所幸經藥物注射治療，且接受輔助高壓氧療法，視力已從最差時的0.1回到到0.5，順利恢復日常生活。
藥物注射治療眼中風 抑制視網膜血管滲漏
王旭輝醫師解釋，眼中風分為視網膜動脈阻塞以及視網膜靜脈阻塞兩類，前者是因視網膜動脈阻塞影響到養分與氧氣供應，可能發生於中央的主動脈或較小的分支動脈，後者則是因視網膜靜脈阻塞影響到廢物的運送，多發生於靜脈堵塞，在治療上則以抗血管內皮生長因子藥物眼內注射為主，藉由藥物注射到眼球玻璃體，以抑制視網膜血管滲漏，達到改善病患視力的目的。
把握症狀發生24至96小時治療 有機會恢復正常
不過，目前根據臨床經驗顯示，治療上得多次注射才能達到穩定的療效，因此美國心臟協會IIB級則推薦可藉由高壓氧治療視網膜中央動脈阻塞，有效提高療效。王旭輝醫師呼籲，若發現疑似眼中風症狀出現時，應盡快就醫檢查，把握症狀發生24至96小時內接受高壓氧治療，能大幅改善閉塞動脈的阻塞狀況，甚至有機會恢復正常。
資料來源：健康醫療網 治療眼中風 藥物注射配合高壓氧治療提高療效
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