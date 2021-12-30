笑著笑著就哭了！黃阿瑪尋找灰胖特展　7大亮點好玩攻略

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旅途的最終，因為被志銘帶往獸醫院，最後是沒有和阿瑪好好離別的」。「大家這輩子都沒有當過貓」，志銘與狸貓設計展覽的初衷，不只想一起體驗看看主子的療癒生活，也想體會阿瑪對於「夥伴怎麼突然消失」的心境，藉由這個此展好好跟灰胖正式告別。
細節不馬虎的《黃阿瑪的大冒險 尋找灰胖之旅》，超有誠意座落在華山文創園區，橫跨紅磚區兩大展館，打造黃阿瑪專屬捷運車廂、巨型貓臉與黃帝帽熱氣球、灰胖星空小宇宙。不只是走馬看花，更說好讓你當貓咪的，大家簡直就像誤闖大型貓咪樂園的小小人類，可以認真玩耍貓跳台，飛撲進夢幻柔軟的貓砂盆。咦，是不是玩到忘記重要的任務？狸貓認真提醒，灰胖會藏在展場各處，「想要全部找到可是有點難度」。
搭乘專屬捷運車廂到台灣各地大冒險
揹上後背包、帶著相機，與眾多貓貓們一起搭乘黃阿瑪專屬捷運車廂，從北部「酒池溫泉」、藏有灰胖的「繡球花花海」，換搭遊園車開往中部「向日葵花海」，趕上「四季樹海火車」，抵達熱情南部「百河之濱」，在比人（喔不，是比貓）還高的爆米花海浪上衝浪。
巨型貓臉與黃帝帽熱氣球
旅程轉往東部，搭上巨型貓臉熱氣球，仔細一看，旁邊竟然藏有黃阿瑪權貴識別的黃帝帽熱氣球，超萌可愛的造型，大人小孩都搶搭升空。
灰胖星空小宇宙陪露營
夜深了來到草地上露營，小朋友還可以躲進印第安風的小帳篷裡，等著黃阿瑪親自烤魚給你吃。身後差點一鏡拍不下的整片星空，竟藏有灰胖閃閃發光的身影！
催淚注意！向星砂許願和灰胖「再見」
想著灰胖笑瞇瞇雙眼的招牌笑容，向星砂好好許願，總算在瓶中與灰胖正式見面，「只要你還記得我們的回憶，不管未來我在哪裡，我就永遠在你身邊喔」，是再見一面，也將笑著好好說再見。
沉浸在輕柔音樂營造的感動氣氛下，飼養四隻貓咪的民眾陳小姐直說「不行了不行了！（眼眶泛淚）」。完全無法久待，待太久絕對淚灑現場。
好想被逗！認真玩耍貓跳台
轉換一下心情來到巨型貓跳台，是誰在二樓扮鬼臉？不只可以在板上抓抓，趁人不注意一秒鑽進藏有鮮魚的跳台。後方還有超大尾真魚造型逗貓棒，大家記得好好來被逗一下。
飛撲夢幻柔軟貓砂盆
驚！是黃澄澄、白茫茫的球池（喔不，是貓砂盆），立馬飛撲進去滾個兩圈，再用腳撥撥、好好玩！趁著這裡沒大人，是時候好好解放⋯⋯傲嬌地搗亂。
還原度超高！住了8年的舊後宮大公開
奴才們實在想念住了8年的舊後宮，從無到有再搭建出當時的夾層小豪宅，讓大家親自造訪黃阿瑪的後宮生活！根據曾親臨舊後宮採訪的攝影記者認證，這裏還原度超級高！沒有在開玩笑，還可以從桌上看到珍貴的手繪稿。
展覽限售 咖啡掛耳包、親子裝必收
旅程的最後當然要帶上伴手禮才算完整，展覽限定販售區品項超豐富，貓奴鐵粉們必須收藏與「給我5分鐘」聯名的咖啡掛耳包、禦寒保暖襪，超萌可愛親子裝、獨家打版衛衣，還有昨天才空運抵台的獨家扭蛋與拍貼機。