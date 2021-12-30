什麼是青光眼？會失明嗎？醫：致盲第２名，妥善治療保養可避免！

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謝昀臻醫師表示，青光眼是一種眼壓異常、視神經逐漸萎縮、視神經纖維逐漸變薄，導致視野由外而內逐漸縮小、影響視力的眼部疾病。此疾病是持續進行的，損傷的視神經也無法恢復，因此若遲遲未就醫治療、控制，將可能造成不可逆的視力受損，甚至失明，據統計青光眼在亞洲雙眼致盲機率約有25%，是全世界排名第二的致盲眼部疾病，第一名為白內障，不過白內障經過手術治療是可以恢復視力的。
除了視力受損以外，青光眼會也隨著種類出現各種不同的症狀，主要可分成原發性隅角閉鎖性青光眼、原發性隅角開放性青光眼、續發性青光眼、先天性青光眼四大類。
原發性隅角閉鎖性青光眼：
原發性隅角閉鎖性青光眼，可分急性及慢性，急性症狀相當明顯，患者常見突然感受到視力急速下降、眼睛泛紅、劇烈頭痛、噁心想吐、看見光暈等，普遍來說是個會讓患者驚訝、不適到直接掛急診的疾病。慢性的患者則疼痛較為輕微，偶爾覺得眼睛有點脹、有些頭痛，特別是趴睡、進入較暗的房間時更容易出現，不過也因為症狀較輕微，患者常不自覺，大多在檢查眼睛時才意外發現有此問題。
原發性隅角開放性青光眼：
原發性隅角開放性青光眼，一般而言初期症狀非常不明顯，幾乎沒有症狀，大多是到後期明顯感受到視野縮小才發現。醫師表示，青光眼的視野受損初期會由周邊開始，患者不易注意到，需經由視野檢查確認，當視野中央受損，通常已經是較為後期，患者視力已明顯受影響。因此平時若有注意到餘光有些異常，就應盡早檢查。
續發性、先天性青光眼：
至於續發性和先天性較為少見，續發性如眼睛受到外界傷害、腫瘤、長期虹彩炎發炎、長期使用類固醇等，隨著原因不同，症狀也會有所不同，主要也包括了頭痛、噁心想吐、視力受損。而先天性則為剛出生的小朋友，眼睛、角膜都會較大些，也會一直流眼淚、眨眼，不過小朋友剛出生無法表述自己的症狀，因此多由醫師觀察並進一步檢查。
高風險群防青光眼致盲，40~50歲應定期檢查。
謝昀臻醫師指出，原發性青光眼大多原因不明，以往被認為是個年長者居多的疾病，70歲以上約佔5~10%，不過隨3C產品盛行、醫療技術日益進步，現在年輕就發現青光眼的族群也不占少數。其他的風險因子及風險族群也包括家族史、高度近視500度、高度遠視300度、糖尿病患者、長期使用類固醇藥物、長期虹彩發炎、外傷、甲狀腺眼疾等。醫師建議，若為上述的風險族群，40~50歲開始定期檢查為佳。
青光眼就會失明嗎？妥善治療、保養可避免！
謝昀臻醫師表示，確診青光眼並不代表就會失明，民眾不必太過緊張，現代醫學相當進步，青光眼已經是個在接受穩定治療的情況下，得以妥善控制的疾病，就像三高、糖尿病一樣，可視為需長期追蹤的疾病，患者只要能夠學習如何與疾病共存，一樣可以有良好的生活品質。
青光眼治療：
治療方式第一線主要會以藥水進行，現已有多種藥水可提供良好的治療，此階段大多就可以有效控制。若藥水效果不彰，接下來會視青光眼種類進行雷射治療。再不佳便會進行微創手術，如最為常見的小樑切除術，此手術如同在眼部開個微小隙縫作引流，幫助眼壓下降，患者術後可感受到，成功率約90%，不過因為此手術所開出的隙縫一樣是身體的傷口，亦會結痂，因此術後保養也很重要，而約三至五年結痂成形出現沾黏，通常會以清通管道或重新手術的方式改善。
青光眼保養、術後保養：
謝昀臻醫師提醒，青光眼接受治療後，不論以何種方式進行治療，都應盡量避免不當用眼等前述的風險因子。而術後患者，可透過眼部按摩進行保養，按摩方式應遵循主治醫師的現場教學及建議，避免亂按造成眼部受傷。並且也須注意避免感染，洗頭、洗澡時慎防進水，洗頭建議仰頭或請他人代勞為佳。恢復期應戴著眼罩，睡覺時也要戴著，避免日常或睡覺翻身時壓到眼部，外出時若能帶個護目鏡也是個很好的選擇。而睡覺時也建議墊高枕頭約20度，避免睡覺時眼壓升高。除此之外，術後也應避免出力，包括了憋氣、用力排便、搬重物、劇烈運動等，以免傷口出血。也因此飲食方面醫師建議均衡就好，不必多吃保養品，不過應多吃蔬果、多喝水，以防便秘需要用力排便。在良好的保養下，便可與青光眼和平共處，維持生活品質。
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