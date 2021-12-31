「啦啦隊女神」Yuri化身女殺手 豹紋上衣配短裙超性感
由財團法人臺港經濟文化合作策進會主辦的2021「香港記憶香港情」線上香港影展於29日登場，日前舉辦開幕片《殺出個黃昏》特別放映，由楊達敬擔任主持人。該片描述謝賢、馮寶寶、林雪化身熟齡的過氣殺手，退休後因一次特別任務改變人生的命運，遲暮之年也可以活得閃閃發光。新銳演員、啦啦隊女神Yuri陳怡叡特地致敬片中精神扮成女殺手，超港風的豹紋拼接上衣、短裙搭配復古髮型，吸引大批影迷圍觀。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-31 12:35:37
Yuri陳怡叡日前發行寫真書大受好評，並持續參與啦啦隊表演以及戲劇作品演出，為了香港影展特別放映活動，她花了數天找尋適合服裝，化身酷帥中帶著甜美的嫵媚殺手。Yuri表示，她從以前就是港片的忠實粉絲，包括《唐伯虎點秋香》、《與龍共舞》都是她非常喜愛的香港電影，對於這次香港影展片單，她對《狂舞派3》最印象深刻，因為平時很少機會看到香港的街舞電影。她今天以甜酷殺手風造型現身，笑喊就像圓夢一樣，「每次演出都是飾演活潑、甜美大剌剌的女生，希望未來能有機會挑戰冷酷的殺手，今天也算是圓夢了。」
2021「香港記憶香港情」香港影展由主辦單位財團法人臺港經濟文化合作策進會、承辦單位佳映娛樂共同合作，選播近期具代表性及新意的港產電影，包括《淪落人》、《好好拍電影》、《狂舞派3》、《金都》、《夜香．鴛鴦．深水埗》等片，帶領觀眾重返昨日及今日的香港風華。財團法人臺港經濟文化合作策進會代理董事長邱垂正表示：「這幾部電影真的是精挑細選，可以喚醒大家濃濃的香港記憶。」並表示策進會未來會持續努力促進台港更緊密的交流。來自香港的潘源良導演也以香港影人的角度回應：「希望大家珍惜看香港電影的機會。」