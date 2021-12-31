盤點5韓星2021身價暴漲！「Netflix兒子」變騙砲渣男更紅

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韓素希因出演《夫婦的世界》飾演「最美小三」呂多景知名度大開，在這之後的戲約都是擔任女主角，近期最廣為人知的，就是在Netflix的《無法抗拒的他》中，飾演被欺騙感情的女大生，最終與渣男修成正果的故事，以及褪去嬌柔形象、變身女打仔的《以吾之名》，她後期因《以吾》顛覆大眾形象，成功轉型。
紅遍全球的《愛的迫降》，當年ON檔時蟬聯Netflix收看冠軍數週，作品除了促成玄彬、孫藝真交往，劇中的配角也因此爆紅，其中飾演「北韓F4」之一的陳俊翔，就被相中主演Netflix《Move to Heaven：我是遺物整理師》，這是他第一次當男主角，把劇中患有亞斯伯格症的「可魯」詮釋到位，與叔叔接下「天堂移居」遺物整理公司的過程十分動容，締造不小話題；他同時主演的《羽球少年團》也數次入榜Netflix台灣區前十名。
今年《魷魚遊戲》也因Netflix的關係紅遍全球，除了男主角李政宰、朴海秀、魔王李秉憲，其餘配角包含魏嘏雋、鄭浩妍都因此爆紅。魏嘏雋起初讓人熟知的，是在2018年《經常請吃飯的漂亮姐姐》中飾演孫藝真的弟弟，其後參演的作品成績普普，直到《魷魚》播出後精湛演技被看見；另一位鄭浩妍也因《魷魚》爆紅，不僅成為廠商新寵兒、LV全球大使，代言接到手軟之外，近期更被美國創新藝人經紀公司 （Creative Artists Agency）簽約成旗下藝人。
其實韓劇、流行音樂一直都深受國際粉絲喜愛，只是隨著時代的進步，現在僅靠一台手機更能方便連結世界；南韓地位崇高的演員尹汝貞就曾被問到，從BTS、電影《寄生上流》、《夢想之地》，再到最近的影集《魷魚遊戲》，南韓大眾藝術深受國際矚目的原因，她就說：「南韓一直以來都產出許多優質作品，只是最近剛好被全世界看見。」她喊話國家秉持精神，持續推出優質作品獻給大家。