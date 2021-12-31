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盤點5韓星2021身價暴漲！「Netflix兒子」變騙砲渣男更紅

▲宋江出道的作品幾乎都在Netflix播出，網友稱他是「Netflix兒子」。（圖／Netflix）
▲宋江出道的作品幾乎都在Netflix播出，網友稱他是「Netflix兒子」。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/專題報導

2021-12-31 18:00:00

OTT平台崛起，各國影視作品被國際看到的機會大幅提升，有電視劇王國美譽的南韓，近年靠著Netflix的加持迅速享譽國際，連帶捧紅不少韓星，包含飾演渣男的宋江、最美小三韓素希、鄭浩妍、陳俊翔、魏嘏雋等新一代演員，逗趣的是，宋江出道至今，開播、未開播的作品總計10部，其中就有6部都在Netflix播出，遭網友調侃是「Netflix兒子」，封號當之無愧。

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▲宋江主演的《Sweet Home》（左起）、《如蝶翩翩》、《無法抗拒的他》接受到廣到觀眾喜愛。（圖／Netflix）
▲宋江主演的Netflix《Sweet Home》（左起）、《如蝶翩翩》、《無法抗拒的他》都受到廣大觀眾喜愛。（圖／Netflix）
宋江去年12月因出演Netflix漫改劇《Sweet Home》聲名大噪，IG粉絲從不到100萬，至今已累積1228萬人，此後出演的作品包含《喜歡的話請響鈴》第二季、勵志故事《如蝶翩翩》、飾演惡劣渣男《無法抗拒的他》等，都在Netflix上締造亮眼成績，進而成為新一代男神。他跟女神朴敏英主演《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史 篇》，將於2022年在Netflix播出，未播先轟動。

韓素希因出演《夫婦的世界》飾演「最美小三」呂多景知名度大開，在這之後的戲約都是擔任女主角，近期最廣為人知的，就是在Netflix的《無法抗拒的他》中，飾演被欺騙感情的女大生，最終與渣男修成正果的故事，以及褪去嬌柔形象、變身女打仔的《以吾之名》，她後期因《以吾》顛覆大眾形象，成功轉型。

▲▼金民貴（上）有參演《無法抗拒的他》。（圖／Big picture、JTBC Drama臉書）
▲宋江（右）在《無法抗拒的他》中飾演渣男，韓素希甘願被他騙，雖然演技挨批，但成功締造話題。（圖／Big picture、JTBC Drama臉書）
紅遍全球的《愛的迫降》，當年ON檔時蟬聯Netflix收看冠軍數週，作品除了促成玄彬、孫藝真交往，劇中的配角也因此爆紅，其中飾演「北韓F4」之一的陳俊翔，就被相中主演Netflix《Move to Heaven：我是遺物整理師》，這是他第一次當男主角，把劇中患有亞斯伯格症的「可魯」詮釋到位，與叔叔接下「天堂移居」遺物整理公司的過程十分動容，締造不小話題；他同時主演的《羽球少年團》也數次入榜Netflix台灣區前十名。

▲陳俊翔（中）劇中是遺物整理師，故事相當感人。（圖／Netflix）
▲陳俊翔（中）劇中是遺物整理師，故事相當感人。（圖／Netflix）
今年《魷魚遊戲》也因Netflix的關係紅遍全球，除了男主角李政宰、朴海秀、魔王李秉憲，其餘配角包含魏嘏雋、鄭浩妍都因此爆紅。魏嘏雋起初讓人熟知的，是在2018年《經常請吃飯的漂亮姐姐》中飾演孫藝真的弟弟，其後參演的作品成績普普，直到《魷魚》播出後精湛演技被看見；另一位鄭浩妍也因《魷魚》爆紅，不僅成為廠商新寵兒、LV全球大使，代言接到手軟之外，近期更被美國創新藝人經紀公司 （Creative Artists Agency）簽約成旗下藝人。

其實韓劇、流行音樂一直都深受國際粉絲喜愛，只是隨著時代的進步，現在僅靠一台手機更能方便連結世界；南韓地位崇高的演員尹汝貞就曾被問到，從BTS、電影《寄生上流》、《夢想之地》，再到最近的影集《魷魚遊戲》，南韓大眾藝術深受國際矚目的原因，她就說：「南韓一直以來都產出許多優質作品，只是最近剛好被全世界看見。」她喊話國家秉持精神，持續推出優質作品獻給大家。

▲朴海秀（左起）、李政宰、魏嘏雋、鄭好娟為《魷魚遊戲》主要演員。（圖／Netflix）
▲朴海秀（左起）、李政宰、魏嘏雋、鄭浩妍為《魷魚遊戲》主要演員。（圖／Netflix）
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