張瑞竹水痕紙壓神奇作畫　高齡母陪伴灌靈感

張瑞竹近年身兼藝術家、創作人和遊戲設計師等多重身分，最近繪畫作品於樹德科大「橫山藝術季」展覽中，利用說書人的角色，表達善良童真，提到這次展覽，張瑞竹透露，在家作畫時，高齡母親都會在一旁陪著，彷彿從旁給予許多力量。她透露有時作畫，沒有太大靈感，便靈機一動，透過水痕、紙壓的方式，發現畫面出現各種不同的痕跡，再將痕跡勾勒出自己創作的圖像，直呼真的非常神奇。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-02 09:30:00
她提到畫作《光明鳥》，是疫情剛開始就著手創作的作品，形容該作品主旨是「明亮、正向，且像神一樣的感覺」，表示將光明帶進陰暗森林，希望能夠在疫情期間，帶給人們一點正能量；另外一張《水中嬉戲》，則是相對愉悅的感覺 ，用色明亮，盼大家都喜歡。
她平時除了鑽研繪本創作，也接觸心靈領域，學習心靈修復技術，閒暇時專心在家寫書、畫圖；她表示，受到樹德科技大學師生的熱情邀約，放下原本要出國的行程，大讚「老師學生們，在討論策展細節時都非常注意小心」，還說他們特地請了搬畫公司，以最高規格的方式保護畫作，笑說：「不像我之前去辦展，可能畫包好後，扔在後座就出發。」
此外，張瑞竹趁南下之際，應信福長照機構之邀，特別前往台南，與長者們共度下午茶時光，透過實際行動打破人與人之間的疏離感，幫忙個案分享做「神經援助法」、「觸摸援助法」，藉此機會關懷長者，並力邀民眾投入志工隊行列，一同服務一同學習，相信藉由每個人的一點點力量，都能讓社會感到溫暖。