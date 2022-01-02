2022年「月老」牽良緣、「氤氳使者」斬桃花

立委高嘉瑜遭愛情騙子暴打痛毆、歌手王力宏夫妻離異毀滅事業，為了替有情男女避開恐佈情人與爛桃花，台中慈德慈惠堂今（2）日上午舉辦一場別開生面的「金絲良緣暨招財大法會」。報名牽金絲良緣線及斬孽緣的有情男女多達三百多人，現場有真人cosplay專打「小三」的氤氳使者及牽良緣的月老，法會莊嚴中帶有趣味。
記者鄧力軍/台中報導
2022-01-02 15:58:03
台中慈德慈堂每年年初舉辦「牽金絲良緣招財法會」，今（2022）年報名牽良緣、斬桃花法會的有情男女就多達三百多人，慈惠堂今上午特別邀請台中市政府民政局局長吳世瑋到場為有情男女們做福證，祝福天下有情人終成眷屬。吳局長還特別宣導豉勵有情男女成婚後一定要「增產報國」，表示過去台中市政府每一胎獎勵金一萬元，現在已增加到二萬元，鼓勵夫妻多生寶寶，以解決現在嚴重的少子化現象。
慈德慈惠堂最特殊的斬桃花項目，就是由月老屬下一名顏面一半黑一半白的「氤氳使者」專打「小三」，今上午由志工真人cosplay扮演使者，一動也不動地端坐堂內，莊嚴又有趣。而這尊少見的神明「氤氳使者」從何而來，堂主陳瑞寶說，約十年前一名婦人在中國經商的丈夫有小三，差點尋短的她多次來向月老求助，丈夫某夜睡夢中突遭一名黑白長相神尊打了一下，竟無法動彈在床上躺了二天，小三見狀嚇得棄他而去，丈夫認清小三的現實，恍然大悟乖乖回台，留在老婆身邊。
婦人在夢中得知是月老派出「氤氳使者」，根據夢中所見，請人雕了一尊雕像，連同感謝函送到慈惠堂答謝。陳瑞寶說，「氤氳使者」在極少文獻中有記載，如今有信眾受到月老指示，廟方為此供奉，希望幫助更多受到感情困擾民眾。