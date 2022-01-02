為演《新台灣奇案》貴公子　男星1個月激瘦9公斤

《新台灣奇案》第三單元「無心新娘」採取全新的聊齋式劇情風格、懸疑詭譎的故事路線走向，劇情由徐亨、車冠德飾演的一對黃氏父子展開一個唐山過台灣的鄉野奇聞。演活第一單元殺人魔的車冠德，表示這一次在「無心新娘」單元中飾演的黃家寶，是個書香門第的公子秀才，為了更符合這個角色以及跟先前的殺豬萬有區隔，他在一個月之內完全不吃澱粉與健身，成功瘦下了9公斤多，不過他說最痛苦不是減重而是哭戲，這也是他入行演出以來，第一次哭得這麼傷心的角色。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-02 19:19:00
首次挑戰哭戲的車冠德，表示非常感謝導演龍冠武的指導，讓他找到方法讓自己進入角色的狀態，很自然的不需要去想「我現在要哭」，反而眼淚嘩啦啦的流下來，只是哭戲真的很耗體力，一場戲下來好像跑了3000公尺一樣。車冠德表示為了讓哭戲能順利完成，每當哭戲拍攝前，都喝超過2000cc的水，他說有自我感覺覺得這樣眼淚會比較多，拍攝一個月發現身體好像也不錯，剛好養成喝水的習慣。
《新台灣奇案》的第三單元「無心新娘」為了讓戲中場景豐富，拍攝場景跨足了雙北、台南、嘉義、彰化、雲林等地！而車冠德分享中南部的觀眾真的是太熱情及可愛了，他一次趁拍攝空檔到當地的豆花店用餐，一位阿嬤老闆娘一直盯著他並說「你是演殺人的人喔」，接著說「節目播出那時你耳朵會不會癢？因為我每天都在罵你」，讓車冠德哭笑不得，說完阿嬤端出豆花要他品嚐，說他本人親切多了，還問劇組有幾位，要他多帶幾份回去。