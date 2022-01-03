▲ 精湛的身手，就是 Mini Cooper S 三門掀背車回應車壇潮流最好的武器！

在汽車科技發展日新月異之際，消費者總有一套估算最高性價比的方式，尤其對於偏向主流使用的車種，如小型掀背車、休旅車到中型房車等，如何用既定的購車預算買到最划算的性能與配備，相信許多人心中都有一套精算方程式。但很妙的，當遇到了眼前這一輛 Mini 三門掀背車之後，這方程式往往開始不靈光起來，影響準確性的，當然就是那辨識度極高的外型與讓人腎上腺素不斷併發的駕馭樂趣。
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在當前全球車壇風向往各尺碼休旅車或是電動車吹襲時，三門設定的 Mini 掀背車，已經不再是過去集三千寵愛於一身的公主，但 Mini 透過 Countryman、Cooper SE 等休旅車與電動車研發來說明自身不於主流中缺席的競爭力展示之餘，也絲毫沒忘了品牌最根本的價值：小型三門掀背車，畢竟要詮釋「Mini」此品牌精神，這尺碼最小、最利於都會中穿梭的小精靈，才會是具代表性的產物。
此次試駕的 Mini Cooper S，歷經最新小改款幅度過程，充分說明 Mini 如何在當前世代持續維持品牌代表作競爭力的作法，從外型看來，依舊可愛又迷人極了。
相較於小改款前，車頭前臉的改變最為明顯，把先前水箱罩六角形的外飾框面積加大，把水箱罩、前保桿、下氣壩等全包了起來，猶如男人把嘴巴框起來般的蓄鬍方式，也與張開般的魚嘴有著幾分神似，且特別運用了亮面黑色烤漆的做法，透過顏色的處理把誇張造型稍微內斂修飾了一番，雖然乍看之下有著那麼一點不習慣，但經過了整天的相處之後，這更科技感、更具時代新意的造型，似乎也更能突顯當前世代 Mini Cooper S 三門掀背車之個性，畢竟在當前世代，大方做自己、用力展現自身魅力，是主流價值觀所推崇的態度。
試駕車型又因加選了引擎蓋上的黑色飾條、採七輻式漸層設計的 18 吋 Pulse Spoke Light 輪圈，以及原先在水箱護罩右側、前葉子板上、車尾等處鮮明標示的紅色「S」字樣，以及後下中央雙出排氣尾管等設計，毫不掩飾著說明自身嗆辣個性，就算在當前高車身、高底盤的休旅車充斥的道路上，Mini Cooper S 三門掀背車的注目度依舊不被掩蓋，對於座艙內車主用車概念的獨樹一格，更是最佳的詮釋與延伸。
此外，8.8 吋中文顯示觸控螢幕外環的 LED 飾環、氛圍燈光照明等，也是數位氛圍營造的幫手，再加上 Apple CarPlay 手機整合系統的選配加持，這一輛 Mini Cooper S 三門掀背車站立在一甲子的歷史底蘊上，大方的擁抱當代科技。而從另一角度思考，以年輕人為主要購車目標的 Mini Cooper S 三門掀背車而言，此般進化也屬必須。
當然，啟動 2.0 升 TwinPower Turbo 渦輪增壓直列四缸汽油引擎之後，方才所述的造型精進與科技進化立刻淪於配菜，匹配上七速雙離合器自手排淋漓暢快的動能轉換，每次油門的踩踏都有不同的引擎聲浪、加速感回饋，且從車身四個角落安置的車輪所回傳的車身動態，更精準清楚的告知駕駛車身與道路的相互關係，是緊貼、是彈跳、是躁動，一絲一毫都完整的傳遞至駕駛雙手、右腳與肩腰臀等身體部位，雖然用「卡丁車」的形容很八股，但相信我，真的找不到更好的形容。且就算當前世上仍有諸多強悍的鋼炮對手，但要如 Mini Cooper S 三門掀背車般的俐落、緊湊、剛強的，腦海中還真無法浮現直接對手。
雖然以當前車壇科技評論，加上選配價格後將近 200 萬的此輛 Mini Cooper S 三門掀背車，ADAS 系統沒有稱得上 Level 2 等級的先進駕駛輔助科技，全速域 ACC 或是車道置中輔助都不在配備清單中，也沒有畫質精美的 360 度環景顯示，最多就是碰撞預警系統、車道偏離警示系統、上坡起步輔助系統、駕駛注意力輔助系統等科技等級，但它就是有種魅力，當你正在想要以科技水平或配備等級數落它時，立刻用爽快地伸手回饋告知，自身的價值，絕對不能等閒視之。
但也期望，下世代的 Mini Cooper S 三門掀背車，能在保有讓人回味無窮的動態身手之際，持續在主動安全上有所精進，畢竟這與既有的身手表現不衝突，且能持續讓其保有車壇中的競爭力。也或許，可能下世代的 Mini Cooper S 三門掀背車已不再是讓人熟悉的內燃機動力，而是換上了純電驅動科技，從這角度思考，眼前的這一款 Mini Cooper S 三門掀背車，似乎更讓車迷多了幾分收藏經典的價值。