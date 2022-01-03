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大幅甩開對手，Tesla Model 3穩坐歐洲最暢銷電動車寶座

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-01-03 11:55:21

縱使Tesla不斷有半自動駕駛判斷錯誤造成事故或無故自然等負面新聞，但Model 3仍以創新顛覆傳統認知與親民價格吸引消費者青睞，也因如此Model 3於2021年1～11月歐洲市場創下破11萬輛銷售成績，以大幅領先之姿榮登最暢銷電動車寶座。

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Tesla因半自動駕駛系統判斷錯誤造成意外事故，和停放無故自然及行進間可玩遊戲等負面新聞，看似是系統出問題但其實許多都歸咎於駕駛自身問題，因此不少消費者仍對Tesla抱持高度興趣，尤其又以Model 3最為熱門。

Model 3自推出後就受到許多消費只關注，除了顛覆對汽車認知的座艙格局，其豐富的科技配備與創新設計加上親民的價格，都成為消費者轉投電動車陣營的首選名單。隨著2022年的到來，2021年度銷量數據也即將完成統計，在此之前歐洲也公布1～11月銷售數據。其中電動車部分Model 3共繳出112,687輛成績，而居次的則是Volkswagen ID.3，1～11月售出62,467輛，相較於去年有著124％的成長，為排名第三的是Renault Zoe的60,362輛，該成績與2020年相比則有28％的衰退。雖然12月數據尚未出爐，但Model 3以超過一倍的領先幅度來看，若無意外將會是2021年歐洲最暢銷電動車。

Model 3以112,687輛成績穩座歐洲最暢銷電動車冠軍寶座。
Model 3以112,687輛成績穩座歐洲最暢銷電動車冠軍寶座。
另外由於歐洲不斷推動零排放，因此包含油電、插電或純電等電能車型，因此在2021年銷量中有著26％的佔比，相較於2020年12％與2019年5％成績來看有著不小的成長，也看得出來消費者電能車接受度與消費習慣已漸漸轉型。

ID.3以62,467輛位居第二，但此成績與Zoe僅有2千多輛差距，是否會在12月被翻盤仍未知？
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