大幅甩開對手，Tesla Model 3穩坐歐洲最暢銷電動車寶座

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Tesla因半自動駕駛系統判斷錯誤造成意外事故，和停放無故自然及行進間可玩遊戲等負面新聞，看似是系統出問題但其實許多都歸咎於駕駛自身問題，因此不少消費者仍對Tesla抱持高度興趣，尤其又以Model 3最為熱門。
Model 3自推出後就受到許多消費只關注，除了顛覆對汽車認知的座艙格局，其豐富的科技配備與創新設計加上親民的價格，都成為消費者轉投電動車陣營的首選名單。隨著2022年的到來，2021年度銷量數據也即將完成統計，在此之前歐洲也公布1～11月銷售數據。其中電動車部分Model 3共繳出112,687輛成績，而居次的則是Volkswagen ID.3，1～11月售出62,467輛，相較於去年有著124％的成長，為排名第三的是Renault Zoe的60,362輛，該成績與2020年相比則有28％的衰退。雖然12月數據尚未出爐，但Model 3以超過一倍的領先幅度來看，若無意外將會是2021年歐洲最暢銷電動車。
另外由於歐洲不斷推動零排放，因此包含油電、插電或純電等電能車型，因此在2021年銷量中有著26％的佔比，相較於2020年12％與2019年5％成績來看有著不小的成長，也看得出來消費者電能車接受度與消費習慣已漸漸轉型。