無畏疫情！Lexus 蟬聯台灣豪華車品牌休旅車銷售冠軍
回顧 2021 年豪華車市場，前半年雖因疫情影響國內消費信心，但豪華車市場客層受影響幅度較小，且顧客因疫情升溫而增加對個人交通工具的需求，帶動整體豪華車市場成長，然而自後半年起全球疫情加劇，影響車用零件供給，加上晶片持續短缺的衝擊，各廠家均面臨車源不足的壓力，2021 年全年豪華車市場僅 93,423 台，去年比 98%，這是近 10 年來首次豪華車市場呈現負成長，總市場佔比為 20.8% 持平。
2GameSome - 有車賞
2022-01-03 12:25:00
而和泰汽車總代理的 Lexus 品牌亦自 2021 年 9 月起受減產影響，9~12 月減產超過 2,500 台，進而影響全年登錄台數，全年仍登錄達 20,584 台。其中，Lexus 旗下 SUV 車款均奪下該級距的銷售冠軍，再次蟬聯豪華品牌 SUV 霸主地位，旗下 NX 車款雖處商品末期且提前於 10 月出清，全年仍繳出超過 7,000 台的佳績，榮登豪華 SUV 最暢銷車款的王座。而大改款 NX 全車系於 2021/11/16 公布預接價格後，一個月內即累計超過 3,000 張訂單，極有可能於 2022 年再創豪華品牌 SUV 級距的銷售佳績，挑戰全年單一車種銷售突破 10,000 台的紀錄。