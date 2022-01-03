▲ 和泰汽車蟬聯 20 年台灣車市銷售冠軍！Corolla Cross 年銷破 4 萬台

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Toyota 不僅穩居國產車、進口車雙料冠軍外，更在全年前十大乘用車款中囊括五個名次。其中，名列排行榜第一名的 Corolla Cross 獲得消費者肯定，全年登錄 40,675 台，不僅稱霸銷售 NO.1，更成為史上第一台年度銷售突破 4 萬台的 SUV 車款！同時，台灣的 Corolla Cross 銷售量在 2021 年也是 Toyota 全球各市場中的第一名，可見台灣消費者對於 Corolla Cross 的喜愛。而日本進口的 RAV4 登錄 25,162 台，蟬聯 14 年進口車銷售冠軍，其全新改款的 2022 年式更新增全新 Hybrid 尊爵車型，降低 RAV4 油電複合動力版本入手門檻。
為慶祝 Toyota 蟬聯 20 年冠軍，元月份推出「買 Toyota 坐享王者禮遇」活動，1月入主國產車、RAV4，即贈「OSIM美腿機」 (市價 24,800元) ，再享最高 70 萬 0 利率、5 年延長保固等多項好禮。
Toyota 特別推出限量交車禮「OSIM 美腿機」，擁有 5 合一按摩功能，包含創新的「小腿滑動推揉科技」，以及 8 種生活型態按摩模式，詳細優惠活動資訊請至 Toyota 活動網頁：https://www.toyota.com.tw/event/202112_WINTER_SP，預約試乘請至 https://www.toyota.com.tw/testdrive.aspx，或洽詢 Toyota 全台展示中心。