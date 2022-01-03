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Subaru 全新 BRZ 預賞會 1/16 開跑！全台共 16 個場次與車迷相見歡

▲ Subaru 全新 BRZ 預賞會 1/16 開跑！全台共 16 個場次與車迷相見歡
▲ Subaru 全新 BRZ 預賞會 1/16 開跑！全台共 16 個場次與車迷相見歡

2GameSome - 有車賞

2022-01-03 14:55:00

Subaru 自 2021 年 11 月中宣布 2022 年式新世代 BRZ 性能跑車以 149.8 萬元起正式開放預售以來，截至目前為止預接單已突破100台的佳績。為了讓更多消費者先睹為快，新世代 BRZ 全台展示中心巡迴預賞會將於 2022 年 1 月 12 日起舉辦 16 個場次，敬邀全台熱血消費者親臨鑑賞。

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全新外型設計

新世代 BRZ 車頭造型以全新的六角型水箱護罩，搭配新型的 C 字型 LED 頭燈，透過獨特的車側導流氣孔設計，搭配精悍緊湊的車尾線條和全新鴨尾擾流板，不僅展現車身造型的立體感，更能有效將行進間所產生的空氣紊流排出，優化車體空氣力學表現。新世代 BRZ 此次更將五幅式輕量化鋁圈升級至 18 吋，並搭配消光深灰的霧面質感，車色部分提供「星馳藍」及「烈焰紅」兩款全新車色供消費者選擇。

首次導入 EyeSight 3.0 智能駕駛安全輔助系統 同步引進六速手排/自排雙車型

Subaru 台灣意美汽車本次同步導入六速手排及六速自排等二款車型，搭配前置引擎、後輪驅動之底盤設計。動力系統搭載全新 2.4 升水平對臥缸內直噴引擎，馬力及扭力表現均獲得顯著提升。此外，自排車型也將首度搭載「EyeSight 3.0 智能駕駛安全輔助系統」，大幅提升車輛的主動安全性。

Subaru 新世代 BRZ 全台巡迴展演活動時程】

區域

日期

地點

北部

1/12 (三)

桃園中壢 | 台灣意美汽車

桃園中山 | 仲慶汽車

1/14 (五)

台北內湖 | 台灣意美汽車

桃園楊梅 | 荃豐汽車

1/16 (日)

新北新莊 | 台灣意美汽車

台北北投 | 台灣意美汽車

1/18 (二)

新竹 | 竹立汽車

中部

台中潭子 | 冠慶汽車

1/20 (四)

彰化員林 | 久億汽車實業

南台中 | 丞慶汽車

南部

1/22 (六)

高雄鳳山 | 台灣意美汽車

台南永康 | 冠慶汽車

1/24 (一)

高雄 | 榮興汽車

高雄左營 | 頤慶汽車

1/26 (三)

嘉義博愛 | 安慶汽車

北部

宜蘭 | 丞億汽車

Subaru 新世代 BRZ  預接單售價】

車型 

預接單售價 

優惠方案

BRZ 2.4 手排

149.8 萬元

原廠 5 年或 12 萬公里延長保固

BRZ 2.4 自排

153.8 萬元

*預接單售價公布起開放受訂，正式價格以上市發表為準，多退少不補。

*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。

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