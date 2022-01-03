▲ Subaru 全新 BRZ 預賞會 1/16 開跑！全台共 16 個場次與車迷相見歡

新世代 BRZ 車頭造型以全新的六角型水箱護罩，搭配新型的 C 字型 LED 頭燈，透過獨特的車側導流氣孔設計，搭配精悍緊湊的車尾線條和全新鴨尾擾流板，不僅展現車身造型的立體感，更能有效將行進間所產生的空氣紊流排出，優化車體空氣力學表現。新世代 BRZ 此次更將五幅式輕量化鋁圈升級至 18 吋，並搭配消光深灰的霧面質感，車色部分提供「星馳藍」及「烈焰紅」兩款全新車色供消費者選擇。
首次導入 EyeSight 3.0 智能駕駛安全輔助系統 同步引進六速手排/自排雙車型
Subaru 台灣意美汽車本次同步導入六速手排及六速自排等二款車型，搭配前置引擎、後輪驅動之底盤設計。動力系統搭載全新 2.4 升水平對臥缸內直噴引擎，馬力及扭力表現均獲得顯著提升。此外，自排車型也將首度搭載「EyeSight 3.0 智能駕駛安全輔助系統」，大幅提升車輛的主動安全性。
【Subaru 新世代 BRZ 全台巡迴展演活動時程】
區域
日期
地點
北部
1/12 (三)
桃園中壢 | 台灣意美汽車
桃園中山 | 仲慶汽車
1/14 (五)
台北內湖 | 台灣意美汽車
桃園楊梅 | 荃豐汽車
1/16 (日)
新北新莊 | 台灣意美汽車
台北北投 | 台灣意美汽車
1/18 (二)
新竹 | 竹立汽車
中部
台中潭子 | 冠慶汽車
1/20 (四)
彰化員林 | 久億汽車實業
南台中 | 丞慶汽車
南部
1/22 (六)
高雄鳳山 | 台灣意美汽車
台南永康 | 冠慶汽車
1/24 (一)
高雄 | 榮興汽車
高雄左營 | 頤慶汽車
1/26 (三)
嘉義博愛 | 安慶汽車
北部
宜蘭 | 丞億汽車
【Subaru 新世代 BRZ 預接單售價】
車型
預接單售價
優惠方案
BRZ 2.4 手排
149.8 萬元
原廠 5 年或 12 萬公里延長保固
BRZ 2.4 自排
153.8 萬元
*預接單售價公布起開放受訂，正式價格以上市發表為準，多退少不補。
*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。