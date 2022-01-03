▲ Subaru 全新 BRZ 預賞會 1/16 開跑！全台共 16 個場次與車迷相見歡

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【Subaru 新世代 BRZ 全台巡迴展演活動時程】





區域



日期



地點



北部



1/12 (三)



桃園中壢 | 台灣意美汽車



桃園中山 | 仲慶汽車



1/14 (五)



台北內湖 | 台灣意美汽車



桃園楊梅 | 荃豐汽車



1/16 (日)



新北新莊 | 台灣意美汽車



台北北投 | 台灣意美汽車



1/18 (二)



新竹 | 竹立汽車



中部



台中潭子 | 冠慶汽車



1/20 (四)



彰化員林 | 久億汽車實業



南台中 | 丞慶汽車



南部



1/22 (六)



高雄鳳山 | 台灣意美汽車



台南永康 | 冠慶汽車



1/24 (一)



高雄 | 榮興汽車



高雄左營 | 頤慶汽車



1/26 (三)



嘉義博愛 | 安慶汽車



北部



宜蘭 | 丞億汽車





【Subaru 新世代 BRZ 預接單售價】





車型



預接單售價



優惠方案



BRZ 2.4 手排



149.8 萬元



原廠 5 年或 12 萬公里延長保固



BRZ 2.4 自排



153.8 萬元





*預接單售價公布起開放受訂，正式價格以上市發表為準，多退少不補。





*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。



