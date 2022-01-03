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來勁大富豪 ─ Volvo S90 T8 Recharge Inscription試駕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-01-03 16:25:20

Volvo在2021年8月引進了小改款S90，改變策略直接引進長軸車型，讓台灣消費者可以用不到250萬的價格就可以擁有五米大型豪華房車，當時我們也試了S90 B4 Inscription車型，這回則來體驗一下搭載插電式油電混合動力的頂級T8 Recharge Inscription車型，有何特色。

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台灣引進的小改款S90長軸版車型，相較於標準版，軸距增加了120mm，至3061mm，車長也增長127mm，達5090mm，使得小改款S90在台灣成為同級車中，唯一軸距超過三米與車長車過五米的車款，這不僅讓它顯得霸氣，也頗為符合台灣不少消費者購車喜歡挑同價位中、尺碼較大車款的喜好；而本次試的S90 T8 Recharge Inscription與先前試的S90 B4 Inscription，在外觀上差異並不大，較容易辨認的地方就是S90 T8 Recharge Inscription在前葉子鈑上多了充電孔，另外就是車尾多了專屬的銘牌，以示身分。

S90 T8 Recharge Inscription較容易辨認的地方就是在前葉子鈑上多了充電孔，另外就是車尾多了專屬的銘牌，以示身分。
S90 T8 Recharge Inscription較容易辨認的地方就是在前葉子鈑上多了充電孔，另外就是車尾多了專屬的銘牌，以示身分。
T8 Recharge Inscription配置了具有19具揚聲器、等級更高的Bowers & Wilkins音響
T8 Recharge Inscription配置了具有19具揚聲器、等級更高的Bowers & Wilkins音響
內裝配備上也差異不大，主要是T8 Recharge Inscription配置了具有19具揚聲器、等級更高的Bowers & Wilkins音響；而這回Volvo引進長軸車型，最受惠的部分就是後座空間，後座的腿部空間一口氣增加了115mm，另外，還配了後座尊榮智控系統」，在右後側車門扶手上，增加了一組操作按鍵，能操作副駕座椅位置、後座雙車窗、天窗及後擋遮陽簾啟閉等功能，同時，後座座椅還具備冷熱通風功能，以及標配四區恆溫空調，並在後座空調介面下設有兩組Type-C規格的USB插座，完整的後座陳設，相當適合作為企業的高階主管用車。

S90長軸設定造就寬敞後座空間。
S90長軸設定造就寬敞後座空間。
T8 Recharge Inscription採eAWD配置，前軸以引擎驅動，後軸則以電動馬達，並有五種動力模式可切換。
T8 Recharge Inscription採eAWD配置，前軸以引擎驅動，後軸則以電動馬達，並有五種動力模式可切換。
而T8 Recharge Inscription最大的特色還是在動力系統部分，T8 Recharge Inscription所搭載的插電式油電混合動力系統，泛用於品牌內多個車系，主要就是以一具2.0升渦輪增壓引擎搭配設於後軸的電動馬達，並搭配鋰電池模組，在Volvo實施模組化引擎開發後，在不同車型上的排氣量與本體都相同，但在T8 Recharge會採高輸出動力規格，引擎型號為B4204T34，而不是B4車型的B20T06，最大馬力與扭力分別為303hp與40.8kgm，另外，搭配的電動馬達則可提供87hp與24.5kgm之動力，綜效馬力達390hp，綜效扭力更高達65.3kgm，並同樣搭配八速手自排變速系統。

動力大增後的好處，就是就算它基本車重達2113kg，但開起來仍相當輕盈，其實依照當今的造車工藝，要讓這樣的大車可以輕鬆跑、輕鬆開並不難，即便不特別強調操控的Volvo，在尺碼最大的S90 T8 Recharge Inscription上，操控都在水準之上；在試駕當天，同事另借了一款歐系純鋼砲試駕，我們在山道交互支援拍照與駕駛後，我竟然比較喜歡S90 T8 Recharge Inscription開起來的感覺，鋼砲固然過彎犀利，衝勁十足，但動力更大的S90 T8 Recharge Inscription在加速上卻更為強勁，原廠0-100km/h加速成績為5.1秒，不僅數據勝過同行鋼砲，再加上尺碼的份量，全力衝刺時的移動能量更是明顯，特別的是，S90 T8 Recharge Inscription是輛大型房車，必須兼顧舒適性，懸吊設定必然不會像性能車那麼硬派，但也支撐性十足，不會讓車軟飄飄的難以控制，適切的轉向設定，反而可以讓人開得又快又輕鬆，不會像開鋼砲那樣得繃緊神經，除了遇到特別狹小的路段，S90 T8 Recharge Inscription卯起來跑還真不會輸鋼砲太多，有時還真會讓人忘了這是台車長超過五米、軸距超過三米，重量更超過兩噸的大車。也許是年紀大了，這種動力充沛的大車，開起來就是有種特別的舒爽感，這也代表，哪天後座的老闆想自己享受駕駛樂趣，在S90 T8 Recharge Inscription上也是能辦到，而性能鋼砲那種硬身段，偶爾小跑一下還行，天天代步、轟轟叫的日子還真是離我越來越遠。

整體來說，無論台灣引進長軸設定的小改S90，本次試駕的S90 T8 Recharge Inscription建議售價為303萬，無論在動力、尺碼上在同級車都有明顯優勢，更不用說PHEV插電式油電混合動力系統所帶來的節能表現，原廠公布的平均油耗數據為45.1km/L，日常狀態下，只要適應與掌握電池電量與純電模式的運用，要輕鬆跑出超過20km/L的平均油耗應不成問題，以它的級距與尺碼來說，無疑是個強力賣點，這也再次展現了S90整體的高CP值。

Volvo S90 T8 Recharge Inscription規格表
長/寬/高(mm)

 5090/1879/1450
軸距(mm)

 3061
車重(kg)

 2113
引擎型式

 L4 渦輪增壓汽油引擎+電動馬達
排氣量(c.c.)

 1969
最大馬力(PS/rpm)

 303/6,000

（+電能87hp ）
最大扭力(kgm/rpm)

 40.8/2,200-4,800

（+電能24.5/0-3,000 ）
電池儲存電量〈kWh〉

 11.6
純電行駛里程〈km〉

 53
綜效最大馬力〈hp〉

 390
綜效最大扭力〈kgm〉

 65.3
變速系統

 8速手自排
傳動型式

 eAWD
前懸吊

 雙A臂
後懸吊

 單體式
輪胎尺寸

 255/40R19
平均油耗

 45.1km/L
0~100km/h加速(秒)

 5.1
售價

 303萬元
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