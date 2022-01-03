朴素丹飆車當《快遞》差點撞上火車 遇麻煩被警察追捕
南韓電影《極速快遞》由《寄生上流》朴素丹主演，故事敘述專業快遞駕駛朴素丹，只要能拿到報酬，不論什麼東西都能配送成功。但某天在她讓孩子書元（鄭賢俊 飾）上車後，竟捲入出乎意料的事件，成為警方和國家情報院的追捕對象。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-03 19:07:28
預告中，朴素丹疾速駕駛車輛，拚命躲避身後其他飛車的追擊，最後甚至撞破平交道柵欄，驚險閃過疾駛而來的火車，刺激無比的飛車追逐場面，讓觀眾緊張手心冒汗。朴素丹消化高難度的橋段，朴大民導演表示：「在和動作導演討論時，我們認為『銀河』本身不是擁有卓越武打實力的人物，而是因為在負責快遞工作的過程中，為了生存而累積起自己的戰鬥力，比起漂亮的武打動作，我們想讓她展現出充滿力量的痛快衝擊感！」
金義聖飾演專業快遞業者「白社長」一角，是朴素丹背後的靠山，他表示：「我過去演太多惡角了，所以有些觀眾看到我飾演善良的人物時，似乎會有點尷尬。」金義聖也介紹飾演的角色，「他是介於善與惡之間的人物，只要能拿到錢就來者不拒，但對於『銀河』和其他一起工作的夥伴們就很溫暖。」
《極速快遞》近日入選第51屆荷蘭鹿特丹國際影展，荷蘭鹿特丹國際影展相關人士表示：「《極速快遞》令人看得津津有味，不僅十分愉快，還充滿緊張感，是非常有動作感的電影！且朴素丹在電影中是很活躍的中心人物，完美引領了整部作品，以《寄生上流》在全世界獲得人氣的她，在本作中充分展現出嶄新的魅力！」《極速快遞》1月28日在台上映。