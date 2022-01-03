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貿易總額年增36%　我國與新南向國家合作持續深化

▲今年1-9月，我國與新南向國家不論從貿易總額、進口或出口金額，年增率都超過36%。（示意圖／shutterstock）
▲今年1-9月，我國與新南向國家不論從貿易總額、進口或出口金額，年增率都超過36%。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2022-01-03 19:23:38

《四方報》報導，台灣新南向政策推動多年，成為我國經貿發展的重要主軸。蔡英文總統日前發表元旦談話，就提及將持續推動新南向政策、深化跟新南向國家合作交流之決心。而根據行政院經貿談判辦公室的報告，2021年1-9月，我國與新南向國家貿易總額高達1,078.1億美元，年增率36.5%，說明與新南向國家經貿合作持續緊密發展。

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蔡英文於元旦發表談話時指出，2021年四大公投的結果，顯示了台灣人走向世界的決心；新的一年仍然會就國際經貿多元布局，走出對單一市場的依賴，做出更多努力。其中，就包括持續推動新南向政策，深化跟新南向國家的合作交流。

根據行政院經貿談判辦公室第三季新南向政策推動成果報告，今年1-9月，我國與新南向國家不論從貿易總額、進口或出口金額，年增率都超過36%；我國對新南向國家投資金額則來到54.58億美元，年增178.27%，主要集中於新加坡、越南、泰國等地；新南向國家對我國投資金額則計5.91億美元，年增97.87%，主要來自新加坡、泰國及澳洲。此外，來台上市或上櫃之公司，主要營運地在新南向國家者，分別有10家及13家；我國國銀於新南向國家增設據點，則計有235處。

疫情下，2021年也仍持續與新南向六國包括泰國、印尼、印度、馬來西亞、越南及菲律賓以線上方式舉行產業鏈結論壇，並規劃多場臺灣形象展。截至2021年9月，越南場、馬來西亞場及泰國場形象展計已協助530家參展商與逾600位買主進行近2,000場次洽談。

就人才培育部分，2020年新南向國家來臺留學、研習學生共計55,482人，其中學位生37,296人，較2019年之36,073人增加3.4%；我國學生赴新南向國家留學、研習人數則為20,551人，因受疫情影響，較2019年之21,718人減少5.4%。而教育部辦理「產學合作國際專班」補助技專校院開設「新南向產學合作國際專班」，自106至109學年度共招收292班、註冊學生數共計 9,858人；110學年度已核定93班、學生3,661人。此外，僑委會2021年產學攜手合作僑生專班計18共計錄取2,362人，為歷年最高。

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