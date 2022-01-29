獵豹也愛吸手指？　超萌大貓邊吸邊呼嚕：我是寶寶啊！

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原來這隻獵豹是來自於南非獵豹保護區「Western Cape Cheetah Conservation」，這裡有許多獵豹與其他大貓因為各種因素無法回歸自然而被送到這裡照顧，拍攝影片的人是來自瑞典的29歲女子麗莎Lisa Tora Jaqueline Kytösaho，她從小就夢想與動物一起工作，千里迢迢到南非擔任獵豹保護區負責人，和獵豹成為好朋友。這裡的獵豹雖無法回歸野外，但是麗莎盡量保持如野外般的棲息環境，並讓牠們學習狩獵、奔跑、適應團體的生活，以讓牠們保有原來的本能。
由於麗莎與許多獵豹的關係非常親密，因此經常在IG分享與牠們甚至其他動物的生活日常，這天一隻年輕獵豹躺在地板上發呆，嘴裡卻含著麗莎的手指頭，就像嬰兒吸著奶嘴一樣，只是小獵豹一邊吸一邊發出呼嚕嚕的聲音，一臉很享受也得到安慰，彷彿在表示：「人家就是寶寶啊！」影片一分享讓許多網友都驚呼：「吸手手也太萌了」、「手指應該還在吧？」、「牠吸得這麼陶醉好療癒」、「是大貓寶寶」這裡提醒一下由於獵豹是野性較強的動物，不是所有人都跟麗莎一樣與牠們關係密切，因此有機會接觸獵豹也不要隨意模仿喔，現在一起來看這段影片吧！
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