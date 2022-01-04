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要了解「碘-131治療」，就不能不提到核子醫學。和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀解釋，核子醫學科與放射診斷科不同，醫師在診斷時並不透過X光、電腦斷層（CT）等儀器，而是事先使用帶有放射性的藥物，以口服或針劑等媒介送入病患體內，過一段時間後，再藉由掃描病患身上發射出來的放射性來診斷並治療。
以甲狀腺而言，要製造甲狀腺素就需要碘，而甲狀腺癌細胞分化出來時仍保有吸收碘的功能，也給了「碘-131」發揮效用的機會，病患於手術切除甲狀腺後進行碘-131治療。黃玉儀主任表示，碘-131會同時釋放放射性較弱但能穿透人體的γ射線，與作用距離較短但能量較強之β射線。當癌細胞吸收帶有放射性的碘-131，核子醫學科醫師可藉由偵測γ射線發射位來定位癌細胞位置，同時，帶有一定能量的β射線可殺死癌細胞，達到治療甲狀腺癌的效果。
只要能診斷就有機會治療！ 核子醫學發展性高
一般民眾對核子醫學可能不甚熟悉，但一定有聽過正子攝影（PET，或稱正子掃瞄）檢查，它也是藉由注射放射性藥物到病患體內，再利用掃描儀器來顯示影像，大幅提升癌症診斷精準度。
黃玉儀主任說明，使用放射性藥物時，可依「診斷」及「治療」兩種不同目的，在特定分子上黏上適合的放射線（α、β、γ），而這同時也代表「只要能診斷，幾乎都能治療」。因此不僅甲狀腺癌，其他癌症同樣也有機會能受惠，也就是說，核子醫學未來的發展性相當高。
晚期攝護腺癌治療新曙光 PSMA藥物發展明年大躍進
除了甲狀腺癌之外，近來核子醫學最夯議題不外乎是攝護腺癌PSMA （prostate-specific membrane antigen,攝護腺特定細胞膜特定抗原）治療。根據國外研究顯示，約九成攝護腺癌病患會有PSMA表現，以此抗原做為標靶，不僅可以加強診斷轉移之癌細胞，也能協助大部分病患做後續治療。
黃玉儀主任指出，雖PSMA藥物已出現，但仍需經過一連串安全性大型試驗，以美國為例，PSMA藥物收案加試驗於今年（2021年）8月結果出爐，因此預估約在明年第一季，美國FDA應可核准此藥物用於治療復發晚期攝護腺癌。屆時對臨床上無有效藥物治療的病友來說，是一道治療新曙光，民眾也可多加留意相關訊息。
資料來源：健康醫療網 80年前就有標靶藥物？ 從「碘-131」帶你認識核子醫學
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