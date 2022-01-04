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經導管動脈化學栓塞治療（TACE）
郭禹廷表示，放射科在診斷、治療方面扮演很多角色，以診斷方面而言，放射科是做「影像」診斷的工作，以肝癌篩檢為例，一般會先使用超音波進行檢查，通常經胃腸肝膽科醫師發現超音波影像中顯示異常，就會更進一步透過放射科的儀器，例如電腦斷層(CT)掃描或磁振造影(MRI)進行檢查，此時較能確認患者是否罹患肝癌、以及癌症分期，並將影像結果提供給醫療團隊，以利替患者安排最合適的治療。
郭禹廷表示，「我們雖然稱之為『放射診斷科』，但在『治療』方面也參與非常多。」以放射線介入治療肝癌而言，有兩大項最主要的方式，第一是射頻消融術（RFA），這是一種局部治療，利用一根針在體外，經由放射科超音波、電腦斷層影像的引導下，插入肝臟腫瘤，進行物理性的熱破壞，將腫瘤消融。
另一是血管攝影，透過經導管動脈化學栓塞治療（TACE），簡單來說是透過患者的腹股溝或是手部進行血管穿刺，將導管放入患者的動脈，並進入肝動脈，接著找出供應肝癌養分、血液的血管，接著打入微粒、微球，或是帶有放射物質、化學治療的藥物進行治療，甚至可以把血管栓塞，讓肝癌細胞缺血達到抑制肝癌成長的效果。
▲左起：黃建銓醫師、鄭華銘主任、吳仁宏醫師、劉俊彥醫師 (奇美醫院介入性影像醫學團隊主治醫師群)
傳統開腹手術30公分大傷口 放射線介入性治療精準、傷口小
郭禹廷表示，患者若要以放射線介入治療，通常會先判斷其腫瘤大小、腫瘤顆數，如果是早期肝癌，通常會以外科手術或是以射頻消融術（RFA）進行治療；若是已經進入中晚期，腫瘤多發且無法開刀，通常會使用TACE，透過經導管的方式進行動脈栓塞治療。郭禹廷補充，這是微創治療，傳統肝癌手術必須開腹，而介入性治療，係以一根針或是很細的導管，透過影像的引導做局部性治療，因此對患者體表的傷害很小。
▲醫師用超音波及電腦斷層定位腫瘤位置以進行腫瘤消融
醫籲B肝、Ｃ肝的帶原者定期追蹤檢查
郭禹廷呼籲，全台灣每年都有數千位肝癌病患，所以希望高危險族群，也就是B肝、Ｃ肝的帶原者，目前政府已經在普及推動Ｃ肝全面治療，建議Ｃ肝帶原者除了每半年超音波、抽血驗腫瘤指數，也應配合肝膽腸胃科醫師做Ｃ肝病毒根除性的治療。
由於B肝帶原患者目前無法根治，建議每半年進行腫瘤標記抽血及超音波篩檢。郭禹廷表示，「肝癌若能的早期診斷、早期治療仍可能有不錯的存活率。」不希望病人拖到中期、晚期，不過即使很不幸確診肝癌的中晚期，也不要放棄治療，有不少患者透過各式各樣的治療方式控制病情，例如放射線介入性治療、體外放射線照射治療、腫瘤標靶藥物、免疫治療的方式等，且在大型的醫學中心都有相當完整的團隊。千萬不要放棄或拖延治療，越早期效果越好，而即便是中、晚期也有很好的方法，郭禹廷表示，「不敢說所有病人都可以得到非常好的結果，但還是有一部分病人仍得到良好、明顯的改善，且病人生活品質也隨之提升。」
資料來源：健康醫療網 肝癌團戰世代 介入性治療兵不血刃、免開大刀
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