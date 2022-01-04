和泰商用車贏得 2021 年台灣 3.49 噸（含）以上商用車總市場銷售冠軍
根據交通部監理資料顯示，2021 年商用車總市場登錄領牌共 28,378 台，相較於 2020 年的 22,997 台上升 23%。整體 2021 年，雖然年初台灣市場防疫控制得宜，民生消費與產業營運得以正常運作，但五月疫情開始嚴峻，在三級警戒的管制下，人民配合防疫措施，經濟活動受到限制，國旅與餐飲市場瞬間急凍，也因為消費模式改變，電商與物流業績翻倍成長，物流車與冷鏈車的需求激增，加上汰舊換新補助與去年九月實施六期排放法規，顧客提前購車需求湧現，讓商用車市場並未受到疫情管制影響，需求逆勢成長。
2GameSome - 有車賞
2022-01-04 16:55:00
和泰所代理的 Toyota & HINO 商用車品牌在逆境中銷售創新高，3.49 噸(含)以上市場登錄 9,422 台，市佔率 33.2%，贏得商用車總市場銷售冠軍，刷新和泰商用車在台灣的新紀錄。和泰商用車自 2010 年起，在 6.5 噸(含)以上大型商用車至今已經連續取得 12 年銷售冠軍。2021 年和泰商用車能取得總市場銷售冠軍也絕非偶然，從年度銷售計劃擬定就已經將小型商用車列為重點車型，積極與日野母廠溝通取得原廠支援，並在去年初，率眾品牌之先，導入符合底盤空重法規的 3.49 噸車型，向上可承接五噸車市場，向下搶奪 3.25 噸小型商用貨車客戶。加上，和泰轉投資的和泰車體公司也在去年中推出五噸框式完成車體商品，除了滿足顧客對框式車體需求外，也省去二階段車體打造時間，讓新車可以迅速投入營運。去年底，HINO 也是第一個推出全車系符合六期排放法規車型的商用車品牌，所有車型對應 2022 年一月實施的車輛安全法規，藉由完整的產品線滿足台灣各產業用車需求，也順利讓和泰商用車贏得年度總市場銷售冠軍。