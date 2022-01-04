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30 連霸創紀錄！王者 FUSO 再度蟬聯 2021 年 3.5 噸（含）以上單一品牌商車銷售冠軍

▲ 30 連霸創紀錄！王者 FUSO 再度蟬聯 2021 年 3.5 噸（含）以上單一品牌商車銷售冠軍
▲ 30 連霸創紀錄！王者 FUSO 再度蟬聯 2021 年 3.5 噸（含）以上單一品牌商車銷售冠軍

2GameSome - 有車賞

2022-01-04 17:25:00

商用車龍頭 FUSO 總代理台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）今公告再度蟬聯 2021 年 3.5 噸(含)以上商車銷售冠軍，創下商車界 30 連霸紀錄！近兩年在疫情的衝擊下，FUSO 2021 年總領牌台數達 9,407 台，相較去年（2020）7,301 台大幅成長 28.8%。

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FUSO 能成功締造新銷售紀錄，究極是 FUSO 在台深耕超過 60 年且擁有廣大的忠實客戶群，加上完整及耐用可靠的產品線，以及裕益汽車的服務據點遍及全台各角落，以最用心的服務態度及熱忱，造就了蟬聯30年冠軍的致勝方程式。FUSO 總代理—台灣戴姆勒亞洲商車執行長王立山感性表示：「由衷感謝 FUSO HERO 們的長年支持，這 60 年來，陪著 FUSO 走過風風雨雨，一起見證台灣經濟的起飛與奇蹟，因為這份情感連繫人與車，讓 FUSO 服務一代又一代的頭家，FUSO 會更努力推出一代又一代新產品及服務以回饋車主，一起持續努力為台灣經濟打拼。」

回顧 2021 年 3.5 噸(含)以上商用車總巿場，疫情持續衝擊台灣，眾多內需產業成了「慘」業；但運輸物流業卻受惠宅經濟發燒持續逆勢成長，因此國內商用車 3.5 噸(含)以上市場於 2021 年的表現，除反映產業的獨特現象外，加上六期排放法規實施前的預購及政府汰舊換新補助政策的推波下，在疫情及貨櫃短缺等多重不利因素影響下，總巿場領牌仍高達 28,408 台，較 2020 年 22,997 台逆勢成長 23.5%，創下近 20 年來的新高紀錄！台灣總巿場雖然規模不大，但世界各大品牌幾乎皆已進入台灣多年，使台灣成為各大汽車廠的練兵之地，在高度競爭的環境下，FUSO 能穩居龍頭 30 年屹立不搖的確不易。

綜觀 2021 年各商車區隔巿場的表現，3.5 噸(含)以上中小商貨車受宅經濟激勵一路暢旺，而且自 2020 年 9 月 3.5 噸小貨車總重認證提升到 5 噸後，車主不用擔心超載而動輒收到罰單，因此 3.5 至 5 噸該區隔市場維持高檔成長較去年達 34%，熱銷長青樹 FUSO 堅達領牌高達 5,851 台較去年(2020)更成長 45%，奠定 FUSO 品牌在小型貨車市場及整體商車市場的領導地位。重型車方面，雖然海運貨櫃吃緊，但貨櫃陸運持續暢旺，加上營建工程帶動的砂石車需求及預拌混凝土車的換購潮等因素下，帶旺重型車的 2021 年總領牌台數持續成長，其中 FUSO 於 2021 年領牌數達 1,592 台較去年(2020)成長 20%，不愧為重卡之王。

2021 年是 DTAT 成立第五年，自 2017 年接手 FUSO 代理權後，以「一起運轉，深耕台灣」的品牌訴求出發，確實讓外界看見 FUSO 深耕台灣有成，包括推出 FUSO HERO 系列活動及積極參與公益活動，與裕益汽車共推新一代服務廠，為商用車產業開創出新格局。展望 2022 年，DTAT 執行長王立山表示，對今年市場是謹慎中保持樂觀，正值 FUSO 六期車全新上巿，延續一貫訴求，新產品是專為台灣巿場需求而開發，期待攜手更多車主加入 FUSO HERO 行列，一起運轉，與「台灣經濟拖車頭」前進！

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