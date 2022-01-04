曾是世界最重少年！他狂鏟肉「610kg→63kg」 帥氣照曝
沙烏地阿拉伯一名男子艾沙利（Khaled Mohsen Al Shaeri）17歲時體重高達610公斤，被稱作是「全世界最胖的少年」，但過重的他行動困難，想出門還得使用起重機。好在之後艾沙利接受醫院治療，靠著運動和飲食控制，在半年內迅速減掉一半以上體重，如今外貌也變得相當帥氣。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 18:14:07｜2022-01-04 18:18:37
綜合外媒報導，艾沙利曾重達610公斤，他因過重而不便行動，甚至臥床不起長達3年之久。而當時仍在世的沙烏地國王阿卜杜拉，於2013年因人道主義，下令組織約30名醫護與民防人員展開救援。利用一架向美國購買的特殊起重機，將艾沙利從當時的住家撤出，甚至還將艾沙利的家部分結構拆除，才順利讓艾沙利離開家中，得以前往首都利雅德的醫院接受治療。
艾沙利抵達醫院後，接受了一系列物理治療和高強度訓練，醫院甚至還為其訂製巨大輪椅，讓他能不因體重而受限活動，艾沙利因而能在短短半年減了一半以上的體重。
但艾沙利鏟肉成功後，卻還有因體重過重所撐大的皮膚問題須解決，2018年他接受手術，移除了身上多餘的皮膚。到了現今，艾沙利已經瘦到了63公斤，外貌變得十分帥氣，與幾年前的他完全不一樣。（編輯：陳雅雲）