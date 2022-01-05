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房市／台中也聞「積」起舞！兩大交易熱區屋主惜售價飆揚

▲台中北屯重劃區多，推案熱絡，致使2021年交易量居冠。（圖／NOWnews資料照片）
▲台中北屯重劃區多，推案熱絡，致使2021年交易量居冠。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-01-05 08:00:00

2021年台中房市交易熱區北屯和西屯，據統計，全年移轉買賣棟數分別為9068棟和6312棟。其中，受到台積電擴廠影響較多的西屯區，則已傳出屋主惜售，待房價再衝一波。

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受到通膨和熱錢流入台灣影響，全台房市大熱，根據台中市地政局統計，去年台中不動產買賣移轉棟數為4萬9850棟，僅次於2013年的5萬餘棟，創歷史次高紀錄。台中量增價揚，內政部公布住宅價格指數，台中去年前三季房價漲幅僅次於台南，平均年增率成長9.22%。

北屯區更是去年台中交易量之冠，高達9068棟，創歷史新高。信義房屋機捷南興店店長吳俊霆分析表示，與北屯區重劃區較多有關，包含近水湳經貿園區的14期、機捷、單元12重劃區，和舊有的10期、篰子重劃區等，不僅建商陸續交屋，也持續推出新建案。除此，北屯區擁捷運、好市多等利多，也是吸引買氣的原因。

北屯區除了量增也價漲。吳俊霆說，陸府建設於14期推出新建案開價將近6字頭、精銳建設在單元12重劃區的建案開價也破4字頭，將北屯區房價帶向新高點。

對於交易量居亞軍的西屯區，信義房屋中科店店長呂耀程則指出，西屯區成交量呈現穩定，去年受到預期通膨心理，買方出價成交意願提升，使得去化速度加快，導致待售庫存量變少了。西屯區房價部分，呂耀程說，雖然平均漲幅僅17%，但有些社區漲幅超過2成甚至3成以上。

針對台積電預計擴廠消息傳出，影響周邊包括台中中科附近、以及房價相對低的海線區域。呂耀程表示，早於前年台積電購買土地傳聞已甚囂塵上，去年年末拜訪行程更加露出曙光，可想而見，未來就業人口紅利對台中房市正面影響，致使屋主更加惜售。以現階段中科就業人為例，因工作調動頻繁，過去會出脫台中房屋，現在反而選擇保留房產。
 

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