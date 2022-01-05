我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，針對案17230接觸者已進行擴大採檢，相關確診個案至今已有四名，其中三名為搭乘同班通勤巴士的乘客，一名為防疫計程車司機，仍有170名正在檢驗中。陳時中補充，確診案例中，防疫計程車司機經基因定序後確認為Omicron病毒株，餘下三名目前尚未完成基因定序。
▲圖片提供／指揮中心
台北防疫旅館確認為群聚感染 不再開放新旅客入住
陳時中表示，近來高度懷疑為旅館群聚感染之案16941及案17181，經基因定序後確認為旅館內感染，目前已請專家前往對旅館環境進行全面評測，而該防疫旅館也已調整為「只出不進」，不再開放新旅客入住。
▲圖片提供／指揮中心
因應境外移入案例增加 機場、社區全面提升防疫強度
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日已宣布機場內人員及防疫車隊加強採檢操作型定義，並要求相關單位儘速開始配合實施，由桃機、疾管署北區區管及醫院代表進行實際操作規劃，松山機場及小港機場亦同時配合辦理。另外，羅一鈞說，因應境外移入案例增加的趨勢，現也加強防疫計程車內之防疫設備，加發隔離衣，提升防疫強度。
陳時中指出，因機場權責單位較多，目前已於機場成立前進指揮中心，由王必勝執行長負責。而除了機場加強防疫之外，另外也由衛生局負責，成立採檢站做社區監控及相關疫調、匡列，民眾如出現相關症狀也可前往採檢。
資料來源：健康醫療網 漏網之魚？ 機場清潔人員同班巴士乘客昨現症狀而確診
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊