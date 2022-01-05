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漏網之魚？　機場清潔人員同班巴士乘客昨現症狀而確診

漏網之魚？　機場清潔人員同班巴士乘客昨現症狀而確診
漏網之魚？　機場清潔人員同班巴士乘客昨現症狀而確診

健康醫療網

2022-01-05 16:01:01

【健康醫療網／記者賴欣平報導】指揮中心說明，今日（1/5）本土案例新增一例（案17266），CT值僅16，境外移入新增25例。案17266為與機場清潔人員（案17230）搭乘同一班通勤巴士之相關接觸者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，通勤巴士非如一般巴士隨停隨上，而是有列工作人員名單，於固定時間、地點搭乘，就連座位也是固定，但因該案例過去非屬此交通路線乘客，近來才因其他因素改搭乘此路線巴士，因此之前並未被匡列。該案本來預計於今日隨外包清潔人員擴大名單進行採檢，但昨日（1/4）下午即出現相關症狀，自行前往採檢後確認為陽性。陳時中補充，案17266與子女同住，所幸採檢結果出爐皆為陰性。

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機場清潔人員相關案例CT值皆偏低　正進行基因定序

陳時中指出，針對案17230接觸者已進行擴大採檢，相關確診個案至今已有四名，其中三名為搭乘同班通勤巴士的乘客，一名為防疫計程車司機，仍有170名正在檢驗中。陳時中補充，確診案例中，防疫計程車司機經基因定序後確認為Omicron病毒株，餘下三名目前尚未完成基因定序。

案17230相關確診個案關聯圖
案17230相關確診個案關聯圖
▲圖片提供／指揮中心

台北防疫旅館確認為群聚感染　不再開放新旅客入住

陳時中表示，近來高度懷疑為旅館群聚感染之案16941及案17181，經基因定序後確認為旅館內感染，目前已請專家前往對旅館環境進行全面評測，而該防疫旅館也已調整為「只出不進」，不再開放新旅客入住。

台北防疫旅館群聚事件關聯圖
台北防疫旅館群聚事件關聯圖
▲圖片提供／指揮中心

因應境外移入案例增加　機場、社區全面提升防疫強度

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日已宣布機場內人員及防疫車隊加強採檢操作型定義，並要求相關單位儘速開始配合實施，由桃機、疾管署北區區管及醫院代表進行實際操作規劃，松山機場及小港機場亦同時配合辦理。另外，羅一鈞說，因應境外移入案例增加的趨勢，現也加強防疫計程車內之防疫設備，加發隔離衣，提升防疫強度。

陳時中指出，因機場權責單位較多，目前已於機場成立前進指揮中心，由王必勝執行長負責。而除了機場加強防疫之外，另外也由衛生局負責，成立採檢站做社區監控及相關疫調、匡列，民眾如出現相關症狀也可前往採檢。



資料來源：健康醫療網 漏網之魚？　機場清潔人員同班巴士乘客昨現症狀而確診

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