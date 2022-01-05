為什麼會抽筋？該怎麼辦？醫解６原因，４招解除、４招預防！

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為什麼會腳抽筋？醫指６大原因！
王威傑醫師表示，抽筋是一種肌肉異常收縮的現象，可能原因繁多，例如像是腳於末梢血液循環不佳、冬天又容易受冷，就容易出現腳抽筋的情況。而突有過量的登山、慢跑、健走等運動過度，又沒做好伸展或收操也容易腳抽筋。
除此之外，像是長時間久坐久站或扁平足等，姿勢或結構不佳也會引起。神經壓迫、處於小兒麻痺恢復期、周邊神經受傷、巴金森氏症等神經問題也有可能，此情況大多為單側抽筋，不過單側抽筋不代表就是這些問題。另外，也有可能是受到藥物或治療的影響所致，例如鈣離子阻斷劑、Beta作用劑、利尿劑、洗腎過度、糖尿病藥物造成低血糖等。其他像是貧血、周邊血管問題亦有可能發生。
至於民眾平常常聽到的「鈉、鉀、鈣、鎂缺乏」也是其中一項原因，不過並不常見，這些電解質缺乏會使得體液不足，進而引起抽筋。其他也包括了過度流汗造成體液不足、懷孕低血鎂、糖尿病、甲狀腺低下、酗酒等也有所關聯。
抽筋當下該怎麼辦？醫教４招有助解除！
抽筋總是讓人痛到非常不舒服，但往往也不知道該怎麼辦才好，王威傑醫師建議，當下可以緩慢的速度將患部伸展開來，此動作不會使情況惡化或受傷，例如腳抽筋可稍微走一走、緩緩將腳踩直、按摩患部、將彎到不可思議的大拇指慢慢扳回來等。
４招預防抽筋，太常發生盡早檢查！
避免腳抽筋，王威傑醫師則建議，可多做預防性的伸展運動，例如弓箭步等，運動前後即便是簡單的運動也要留意。另外也多注意腳部的保暖，例如天冷時可穿個襪子睡覺、睡前腳泡泡熱水，也有助於減少腳抽筋發生的可能性。日常也要注意營養攝取，補足鈣、鎂、鉀、鈉，避免電解質缺乏，相關可一次補到不同營養的食材，如香蕉、地瓜可補到鈣、鎂、鉀，牛奶可補到鈣、鉀、鈉，深綠色蔬菜則可補到鈣和鎂，當然飲食最佳的方式還是以多元且從原型食物攝取為主是最好的。
王威傑醫師也提醒，腳抽筋雖然是常見的日常問題，但若是發生的太頻繁，其可視作警訊，應盡早檢查找出背後原因。而若是合併喪失、麻木等感覺異常，不單只有疼痛，則要留意可能為「肌肉強直」，是一種肢體呈現僵硬狀態的症狀，和抽筋相似，但機轉不同，也須就醫找出原因。提醒民眾兩種情況多加注意。
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