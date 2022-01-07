鑑價跟不上房價／學者認為是好事　「房價才跌得下來」

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張金鶚認為銀行保守核貸，鑑價跟不上房價，是因房價漲的太離譜，背後也隱含泡沫化可能，銀行就應該少貸一點，當銀行鑑價偏保守，買不起房子不是更好，房價才跌得下來。所以銀行鑑價要不要跟上房價，尤其現在又有點泡沫化危機，還有升息等各種狀況都可能發生，房價短短一季就漲了4%、5%怎麼可能，銀行沒跟上房價顯示他們也覺得不合理，「若銀行跟著走，就是墊房房價，銀行等於助漲房價」。
他說，過去高房價，就是銀行在背後助漲房價，當時銀行房貸成數可做到9成以上，「現在跟不上就跟不上，這樣最好」，本來就不該跟上去，很多事情是一體兩面看你怎麼看，若從宏觀角度、安定房價來看，讓房子可以居住使用，而不是拿來賺，這些問題就可迎刃而解，而不是跟著一窩蜂起烘，或只是讓大家短時間都買得起房子，主要還是希望房市健全讓大家可以度過泡沫化的時代，不然可能步入如同日本房產失落30年的後塵。
玉山銀行董事長黃男州也談到，銀行較追求穩健，鑑價有時不會立刻跟著房價調整，但會做觀察，除一部分是風險考量，也不希望過度融資，因為以前很多不動產風暴，當時美國次級房屋信貸風暴也一樣，買房要100萬，結果可以借到109萬，「那是金融不好的行為」，會引發風暴，美國次貸風暴就是這樣，那時大家預估房屋會漲，向銀借9成甚至借到100%，都覺得很正常，但這樣就有很多炒房空間，如果大家預估房子會漲，買房都不用出本金，房價1000萬，銀行借990萬，自己只要拿10萬出來，那就會賭賭看，造成投機交易變很多。
也因此，黃男州認為，從另一個角度來看，銀行除風險考量，老實說也是在保護顧客。不過，他表示，銀行房屋鑑價都有估價系統，當然，也可以由人進行調整，但最重要還是實價登錄，真正成交量已較透明，真正成交價還是最後一個可調整的依據，當銀行掌握真實交易價格越來越準確，自然估價就會越來越高。