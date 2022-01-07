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鑑價跟不上房價／學者認為是好事　「房價才跌得下來」

▲針對外界質疑銀行房貸擔保品鑑價跟不上房價上漲速度，清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚認為，現在房市有泡沫化疑慮，銀行本該保守，也不該助漲房價。（圖／記者林柏年攝）
▲針對外界質疑銀行房貸擔保品鑑價跟不上房價上漲速度，清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚認為，現在房市有泡沫化疑慮，銀行本該保守，也不該助漲房價。（圖／記者林柏年攝）

記者顏真真／台北報導

2022-01-07 10:05:00｜2022-01-07 10:21:58

國內房價狂飆，購屋族買房壓力大，也有人抱怨銀行房貸擔保品鑑價，跟不上房價，導致高成交價、貸款成數卻偏低的情況，讓購屋族買房門鑑更高，資金壓力更大。不過，清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，現在買房風險增加，而且高漲當然也可能跌下去，尤其房價離譜的背後，也隱含泡沫化，銀行鑑價沒跟上房價也是好事，若銀行再跟著走，等於墊高助漲房價，在風險增加之下，銀行本來就應該少貸一點，若因無法負擔而買不起不是更好，房價才跌得下來。

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張金鶚指出，目前看來利率一定會上升，尤其通膨也起來，利率提高房貸族壓力就會增加，這也是央行總裁楊金龍提醒大家留意未來購屋風險，其中也隱含現在也不是買房很好的時機，而銀行房貸擔保品鑑價跟不上房價上漲速度，他覺得這是很好的事，「基本上銀行本來就要保守一點」，房價急劇上升，高漲當然也會跌下去。

張金鶚認為銀行保守核貸，鑑價跟不上房價，是因房價漲的太離譜，背後也隱含泡沫化可能，銀行就應該少貸一點，當銀行鑑價偏保守，買不起房子不是更好，房價才跌得下來。所以銀行鑑價要不要跟上房價，尤其現在又有點泡沫化危機，還有升息等各種狀況都可能發生，房價短短一季就漲了4%、5%怎麼可能，銀行沒跟上房價顯示他們也覺得不合理，「若銀行跟著走，就是墊房房價，銀行等於助漲房價」。

他說，過去高房價，就是銀行在背後助漲房價，當時銀行房貸成數可做到9成以上，「現在跟不上就跟不上，這樣最好」，本來就不該跟上去，很多事情是一體兩面看你怎麼看，若從宏觀角度、安定房價來看，讓房子可以居住使用，而不是拿來賺，這些問題就可迎刃而解，而不是跟著一窩蜂起烘，或只是讓大家短時間都買得起房子，主要還是希望房市健全讓大家可以度過泡沫化的時代，不然可能步入如同日本房產失落30年的後塵。

玉山銀行董事長黃男州也談到，銀行較追求穩健，鑑價有時不會立刻跟著房價調整，但會做觀察，除一部分是風險考量，也不希望過度融資，因為以前很多不動產風暴，當時美國次級房屋信貸風暴也一樣，買房要100萬，結果可以借到109萬，「那是金融不好的行為」，會引發風暴，美國次貸風暴就是這樣，那時大家預估房屋會漲，向銀借9成甚至借到100%，都覺得很正常，但這樣就有很多炒房空間，如果大家預估房子會漲，買房都不用出本金，房價1000萬，銀行借990萬，自己只要拿10萬出來，那就會賭賭看，造成投機交易變很多。

也因此，黃男州認為，從另一個角度來看，銀行除風險考量，老實說也是在保護顧客。不過，他表示，銀行房屋鑑價都有估價系統，當然，也可以由人進行調整，但最重要還是實價登錄，真正成交量已較透明，真正成交價還是最後一個可調整的依據，當銀行掌握真實交易價格越來越準確，自然估價就會越來越高。

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