男放棄台大資工！改填「1科系」行家喊聰明：真的有能力
大學就讀的科系對個人職涯出路有著一定的關係，更對未來人生規劃有所影響，因此必須審慎思考、選填。不過，就有一名網友指出，自己有位學弟指考分數相當不錯，但他竟放棄台大資工系，反而選填「另一個科系」，讓他不解詢問「會很笨嗎？」而引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 23:05:53
原PO於PTT八卦板上指出，學弟指考分數不錯，好到可以任選台大科系，但他透露學弟「本來可以唸資工卻填了台大電機」。就連學弟爸爸也一直狂勸「唸台大資工畢業起薪就破百了，五年內基本上可以兩百，想出國去FAANG，年薪可以破千萬」，讓他納悶詢問「有沒有填台大電機放棄資工會很笨嗎？」
問題一曝光，卻引來不少人大喊聰明，「學弟聰明好嗎？進可攻退可守」、「電機出路多多了」、「資工很看天分的」、「電機可以轉資工，資工轉電機難」、「在台灣工作，電機>資工」、「資工很吃天分，業界又只看本事不看出身。112在這裡並不吃」、「真的有能力的都馬是先唸電機再轉資工」。
但也有鄉民搖頭，認為「要是能重來，我會選資工，給你參考」、「資工一定找的到工作，完全不用考慮轉回電機好嗎」；甚至還有人指出，「電資不分家啦！沒有差別」、「沒差拉反正最後都轉來轉去」、「電資都差不多吧」。（編輯：陳雅雲）