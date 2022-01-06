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是花蓮縱谷中區經典景點，提供台糖冰品、伴手選購、日式旅館住宿體驗，也保留許多製糖機器與鐵道設備供遊客參觀。
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地址：花蓮縣光復鄉糖廠街19號
電話：038-704-125
STOP2：大全彩繪藝術村
從糖廠出發沿著公路往北走，沒多久就來到大全彩繪藝術村，這個往日住著蔗工的純樸小村莊裡有一條畫滿童趣壁畫的巷子，這些全是村子裡70多歲阿嬤邱金鳳的作品，阿嬤也曾出版《吟講牛車寮》畫冊，樸實自然的筆觸，搭配充滿童趣的台語詩詞，吸引許多遊客前來訪勝。
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地址：花蓮縣光復鄉大全村82巷
STOP3：大農大富平地森林園區
為台灣首座平地森林園區，佔地廣達1250公頃，種植大面積的楓香、青楓與台灣欒樹等原生樹種，秋冬是最美的季節，楓紅加上遍地落葉，充滿冬季的蕭瑟情境，是非常棒的親子旅遊攝影景點。
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地址：花蓮縣光復鄉農場路32號
電話：038-700-870#9
STOP4：自強外役監獄
紅瓦白牆造型優美，有「縱谷小瑞士」之稱，這裡地勢居高臨下，沿著193縣道飽覽縱谷風光，還能見到許多牛隻低頭吃草，充滿農村靜謐氛圍。監獄附屬農場整理得十分完善，也設置許多休閒設施供遊客體驗。
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地址：花蓮縣光復鄉建國路一段1號
電話：038-703-914
STOP5：阿樂樂代無菜單料理餐廳
「阿樂樂代」是阿美族長輩吃到美食時發出的聲音，把苦味變美味也是阿美族料理的精髓。擅長採集的阿美族人將部落食材透過法式料理手法呈現，以精緻擺盤、特調醬汁搭配獨家研發的料理，將部落傳統美食做昇華。
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地址：花蓮縣光復鄉富田一街56號
電話：038-702-002
時間：11:00-13:30、14:30-17:00（需預約）
STOP6：太巴塱部落
位於海岸山脈西側的阿美族原住民部落，光復鄉是阿美族原住民主要的居住地區，「太巴塱」阿美族語指的是白螃蟹（灰甲澤蟹），部落圖騰也以白螃蟹為代表。祖屋保留許多傳統生活器具與文物，是研究阿美族歷史的重要寶典。
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地址：花蓮縣光復鄉富強街19號
電話：0939-249-659（導覽需預約）
時間：08:00-16:00
STOP7：拉索埃湧泉生態園區
園區共有6處湧泉，湛藍清澈的泉水，像是被上帝調過的顏色，有台版九寨溝的美譽。「拉索埃」是阿美族語「甘甜，好喝」的意思，園區地勢低漥終年湧泉不斷，當陽光穿過樹林斜射水中，呈現絕美光影變化。
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地址：花蓮縣光復鄉大進街15巷
STOP8：馬太鞍濕地欣綠農園
終年湧泉不斷的濕地造就特別的部落生活方式，來到欣綠農園除了生態導覽解說，還能體驗巴拉告捕魚、搗麻糬、採集野菜等特別的行程，最後再品嚐原住民石頭火鍋、鹽烤台灣鯛、刺蔥雞湯等風味料理。
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地址：花蓮縣光復鄉大全街60號
電話：038-701-861
時間：09:00-19:00
這篇文章 花蓮景點｜兩輪騎行縱谷慢時光 鮮嚐法式部落無菜單料理 最早出現於 行遍天下旅遊網