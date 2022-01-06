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事實上，病毒於防疫旅館中擴散，及機場清潔人員染疫的事件，國際間也時有所聞。首先，針對國外防疫旅館染疫事件，臺北醫學大學口腔醫學院陳立昇副院長分享，以紐西蘭為例，防疫旅館確診個案皆居住於同層不同房，彼此入境時間、國家不同，且相互無直接接觸，但有四次短暫同時開門（約3-5秒）；而香港Omicron案例也是入住同層對面房間，且入境日期不同，與外界接觸機會僅有開門取餐時。因此研判最可能感染途徑，即為確診個案於病毒量高的時候開門，進而造成高病毒氣流在走廊間擴散導致之「氣溶膠傳播」。
陳立昇副院長指出，中國南京也曾發生過機場清潔人員染疫，進而將病毒帶入社區，甚至其他多個省份，推測其主因可能為「境內、外航班清潔人員未分流」。同時也表示，機場及防疫旅館的防疫措施需更加倍注意，不管是出、入境旅客篩檢，或是環境清消都需落實，否則第一道防線可能反成防疫最大破口。
防止病毒走入社區 密集檢測及儘速施打追加劑
針對本土近來頻傳之防疫旅館群聚感染事件，房客之間經監視器調閱後也已確認無直接接觸，不排除為氣溶膠傳播的可能性。台灣大學公共衛生學院張維容博士說，以桃園防疫旅館群聚事件為例，感染源頭及被感染個案中，施打科興、國藥、AZ等效力較低之疫苗佔比逾六成，建議施打上述疫苗已超過五個月的民眾可儘速安排預約施打第三劑。
另外，台北防疫旅館感染中，有不少個案僅施打一劑疫苗，或是完整施打兩劑國藥、科興等廠牌疫苗，張維容博士呼籲，此族群需多加留意，於其居住於防疫旅館或自主健康管理期間實施密集檢測，以利及早杜絕病毒竄入社區的任何可能性。
機場兩大可能傳染途徑 人與環境皆可能為源頭
而近來本土案例升溫的源頭，源自於桃園機場廁所清潔人員（案17230）感染案，為降低未來類似案件發生機率，陳立昇副院長整理出兩大可能傳染途徑：
（1） 境外移入確診者→計程車司機（案17240）→機場清潔人員（案17230）→其餘兩名機場清潔人員（案17238、案17239）
（2） 機場內高風險區域如行李轉盤區→機場清潔人員（案17230）→其餘兩名機場清潔人員（案17238、案17239）→計程車司機（案17240）
除此之外，陳立昇副院長強調，不排除其他可能途徑。而機場內及周邊工作人員，染疫風險本就較一般人為高，更需加強教育訓練及環境清消，另外，也因此族群工作場域挾帶之高風險性，前兩劑疫苗施打日期可能比一般民眾更早，所以也要特別注意疫苗是否已屆時效期。
資料來源：健康醫療網 找出機場與防疫旅館群聚傳染媒介 專家推測恐是氣溶膠傳播
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