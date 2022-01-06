台東移民署深入鄉村！邀請逾期外來人口接種疫苗

《四方報》報導，全球疫情嚴峻，為了提高疫苗覆蓋率，移民署台東縣專勤隊攜手台東縣衛生局等單位，在11日前往霧鹿社區活動中心辦理逾期停（居）留外來人口接種公費疫苗，強調此專案採不通報、不查處，請逾期外來人口出來接種疫苗。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-06 17:48:00
目前正值南橫山區高冷蔬菜、生薑及高山茶葉盛產季，農務辛勞繁忙，台東縣專勤隊結合相關單位及醫療院所共同推動「逾期停（居）留外來人口公費COVID-19疫苗專案」，在11日18時至20時以「不限身分，隨到隨打」的方式，在霧鹿村聚會所提供疫苗接種快打服務。
為了讓逾期停（居）留外來人口能安心接種疫苗，也聘請多國語言通譯人員協助填寫意願書，並以中、英、印尼及越南等四國語言文宣，請現場移工利用社群軟體協助宣傳，鼓勵身邊親友與逾期外來人口出面接種疫苗。
台東縣專勤隊長黃志明強調，此專案採「不通報、不查處、不收費、不管制」方式，邀請海端鄉居民多加鼓勵逾期外來人口踴躍出面安心接種疫苗，健全國內防疫能量，保護全國人民身體健康，讓台灣的防疫工作能更完善。
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