61歲富婆擁14夫「1天索愛28次」 2年後淒涼現況曝光
61歲泰國女富豪莉娜（Leena Jungjanya）經營化妝品生意，她擁有多段婚姻，2年前公開徵婚，尋找第九任老公，開出「每天行房28次」的要求，作風充滿爭議性，2年來她一連換到第十四個老公，想不到婚姻依舊不保，上電視公開淒涼生活。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-06 12:20:29｜2022-01-06 12:35:19
莉娜對另一半要求嚴格，找的老公必須符合幾個條件，25歲上下、身高180公分、體重70公斤以下、有6塊腹肌的身材，最重要的是「每天行房28次」，雖然條件嚴苛，還是吸引5萬人報名，沒想到千挑萬選的老公「蘭希」也沒走得長久，莉娜離婚後又陸續換了好幾個丈夫。
最後一任是2年前的歌手第十四任老公「Tee Gia」，雖然他沒有莉娜前夫們的帥氣外表，但是擁有30公分傲人性能力，結果莉娜指控他偷走1台賓士車，氣得夫婦決裂，此後莉娜對婚姻灰心。
去年底莉娜上電視公開近況，一連選過3任曼谷市長的她，為了從政夢想，散盡大筆積蓄，這兩年碰上疫情爆發，化妝品生意和房地產獲利大幅萎縮，以前她可以在一個男友身上花1億泰銖（約台幣8300萬元），但是現在不能揮霍，偏偏身邊男友都是吃軟飯，上床完馬上向她討名車，讓她看清人情冷暖，不願再養小白臉。